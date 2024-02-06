وداعا معرض الكتاب.. اعرف الكتب الأكثر مبيعا لهيئة الكتاب بالأرقام

MENAFN - Youm7) شهد جناح الهيئة العامة للكتاب خلال أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 55، الذى اختتم فعالياته اليوم، حالة من الإقبال الكثيف الذى نتج عن زيادة فى حجم مبيعات الكتاب لما احتواه الجناح على عدد كبير من الكتب والروايات والإصدارات النادرة، وبأسعار مخفضة أو مقبولة للجمهور، كما تنوعت تلك الإصدارات ما بين السياسة والفن وعلم الاجتماع، فضلا عن إصدارات أطفال، ترضى جميع الأذواق.

وأصدرت الهيئة العامة للكتاب قائمة بأكثر الكتب أو الإصدارات مبيعا خلال أيام المعرض وأسعارها وعدد النسخ المباعة، حيث تصدر القائمة كتاب "الخباز الصغير"، يليه "دقدق يضحك ها ها ها "

وفي السطور التالية نستعرض لكم قائمة الإصدارات الأكثر مبيعا للهيئة العامة للكتاب بالأرقام:

الأكثر مبيعا في الهيئة العامة للكتاب

الهيئة العامة للكتاب

واختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الذى أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، فعالياته اليوم بعد أن استمر على مدار 14 يومًا، بداية من افتتاحه رسميًا يوم 24 يناير، ليستقبل جمهوره في 25 فبراير وحتى 6 فبراير 2024.

وقد حلت عليها مملكة النرويج ضيف شرف، ونظمت تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، محققة نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك في حجم الإقبال والذي شهدته ساحات المعرض، يمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين، إلى جانب حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية نتيجة لرغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، إلى جانب ارتفاع ضخم في حجم مبيعات الكتب ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، لتصبح تلك الدورة استثنائية بكل المقاييس في تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، ليؤكد على أنه كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.