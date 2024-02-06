وداعا معرض الكتاب.. اعرف الكتب الأكثر مبيعا لهيئة الكتاب بالأرقام

(MENAFN
- Youm7) شهد جناح الهيئة العامة للكتاب خلال أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 55، الذى اختتم فعالياته اليوم، حالة من الإقبال الكثيف الذى نتج عن زيادة فى حجم مبيعات الكتاب لما احتواه الجناح على عدد كبير من الكتب والروايات والإصدارات النادرة، وبأسعار مخفضة أو مقبولة للجمهور، كما تنوعت تلك الإصدارات ما بين السياسة والفن وعلم الاجتماع، فضلا عن إصدارات أطفال، ترضى جميع الأذواق.
وأصدرت الهيئة العامة للكتاب قائمة بأكثر الكتب أو الإصدارات مبيعا خلال أيام المعرض وأسعارها وعدد النسخ المباعة، حيث تصدر القائمة كتاب "الخباز الصغير"، يليه "دقدق يضحك ها ها ها "
وفي السطور التالية نستعرض لكم قائمة الإصدارات الأكثر مبيعا للهيئة العامة للكتاب بالأرقام:
الأكثر مبيعا في الهيئة العامة للكتاب
الهيئة العامة للكتاب
واختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الذى أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، فعالياته اليوم بعد أن استمر على مدار 14 يومًا، بداية من افتتاحه رسميًا يوم 24 يناير، ليستقبل جمهوره في 25 فبراير وحتى 6 فبراير 2024.
وقد حلت عليها مملكة النرويج ضيف شرف، ونظمت تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، محققة نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك في حجم الإقبال والذي شهدته ساحات المعرض، يمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين، إلى جانب حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية نتيجة لرغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها للمعرض، إلى جانب ارتفاع ضخم في حجم مبيعات الكتب ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، لتصبح تلك الدورة استثنائية بكل المقاييس في تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، ليؤكد على أنه كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.
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