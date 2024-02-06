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أزمة جديدة للذكاء الاصطناعى بشأن حقوق قانون التأليف والنشر فى المملكة المتحدة

2/6/2024 2:38:12 PM
(MENAFN- Youm7) فشلت حكومة المملكة المتحدة وشركات الذكاء الاصطناعي والمنظمات الإبداعية في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مدونة مقترحة من شأنها أن تضع مبادئ توجيهية واضحة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر.





كان مكتب الملكية الفكرية (IPO) يتشاور منذ ما يقرب من عام، مع شركات بما في ذلك مايكروسوفت، وجوجل DeepMind، وStability AI، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الفنية والإخبارية مثل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، والمكتبة البريطانية، وصحيفة فينينشيال تايمز.



كان الغرض من المحادثات هو إنتاج كتاب قواعد حول استخراج النصوص والبيانات، حيث يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على مواد مثل الكتب والصور والأفلام التي ينتجها البشر - غالبًا بموجب حقوق الطبع والنشر.



ومع ذلك، لم يتمكن الكونسورتيوم الذي يتوسط الاكتتاب العام من الاتفاق على مدونة ممارسات طوعية، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، وهذا يعني أن الاكتتاب العام أعاد المسؤولية إلى المسؤولين في وزارة الابتكار العلمي والتكنولوجيا، والتي من غير المرجح أن تضع سياسات نهائية في أي وقت قريب، حسبما ذكرت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.



ويوجه انهيار المحادثات ضربة للمهنيين المبدعين، الذين يخشى الكثير منهم أن يتم نسخ أعمالهم وإعادة إنتاجها دون رصيد أو مقابل.



يتم تدريب العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT من OpenAI أو منشئ Stable Diffusion لتحويل النص إلى صورة من Stability AI، على البيانات المستخرجة من الويب. مستوحاة من هذه البيانات، تقوم الأنظمة بعد ذلك بتقديم إبداعات لا نهاية لها استجابة للمطالبات. وفي كثير من الأحيان، تكون المخرجات عبارة عن اشتقاقات واضحة لموادها المصدرية، حسبما نقلت
TheNextWeb.



وفي عام 2023 وحده، اتهمت مئات الصفحات من الدعاوى القضائية وعدد لا يحصى من المقالات شركات التكنولوجيا بسرقة أعمال الفنانين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، إحدى أبرز القضايا كانت في الولايات المتحدة، حيث رفعت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا دعوى قضائية ضد شركتي OpenAI وMicrosoft بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر.



نما استخدام الذكاء الاصطناعي بسرعة عبر صناعة الترفيه في السنوات الأخيرة، بدءًا من الكتب الصوتية الآلية والمساعدين الصوتيين وحتى مقاطع الفيديو المزيفة وأدوات تحويل النص إلى كلام، لكن القانون فشل في مواكبة ذلك.



وفي المملكة المتحدة، أطلقت إيكويتي، وهي نقابة عمالية تمثل 50 ألف من فناني الأداء والممارسين المبدعين، حملتها "أوقفوا سرقة الذكاء الاصطناعي للعرض" للضغط على الحكومة لتحديث القانون وتوفير حماية أفضل لسبل عيش الفنانين.



أخبرت شركة Equity UKTN اليوم أنها مستعدة لـ "إجراء صناعي" يذكرنا بإضرابات هوليوود عام 2023 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقيات رئيسية بشأن الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، وانتقد ليام بود، المسؤول في النقابة العمالية، نهج "الانتظار والترقب" الذي تتبعه الحكومة في تنظيم الذكاء الاصطناعي.



لكن لا يقتصر الأمر على الفنانين الذين يطالبون بالاستخدام العادل للذكاء الاصطناعي، استقال رائد الذكاء الاصطناعي التوليدي إد نيوتن ريكس من Stability AI في نوفمبر بسبب استخدام الشركة الناشئة لمحتوى محمي بحقوق الطبع والنشر، وفي شهر يناير، أطلق منظمة غير ربحية تسمى Fairly Trained، والتي تعتمد شركات الذكاء الاصطناعي التي تحصل على بياناتها بشكل أخلاقي.


















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