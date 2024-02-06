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جوجل تستعد لطرح تطبيق يوتيوب على Apple Vision Pro

2/6/2024 2:38:12 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة يوتيوب التابعة لجوجل في بيان قدمته لموقع The Verge، انه من الممكن أن يأتي تطبيق YouTube قريباً إلي متجر Apple Vision Pro App Store، وذلك في الوقت الذى
طرحت فيه أبل سماعه Vision Pro بدون بعض التطبيقات الرئيسية، مثل Netflix وYouTube وSpotify.



وأكد
YouTube أنه "متحمّس" لإطلاق Vision Pro وأن التطبيق موجود على خريطة طريق الشركة، ولكن لم يتم تحديد توقيت.



جاء في بيان يوتيوب: "يسعدنا أن نرى إطلاق Vision Pro وندعمه من خلال ضمان حصول مستخدمي YouTube على تجربة رائعة في Safari، وليس لدينا أي خطط محددة لمشاركتها في الوقت الحالي، ولكن يمكننا التأكيد على أن تطبيق Vision Pro موجود في خريطة الطريق الخاصة بنا.



في بعض الأحيان، استغرق موقع YouTube والشركة الأم Google سنوات لتبني ميزات Apple الجديدة، لذلك ليس من الواضح تمامًا متى قد نرى بالفعل تطبيق YouTube للجهاز، في غضون ذلك، أنشأ كريستيان سيليج، مطور Apollo، تطبيقًا يسمى "Juno" لمشاهدة YouTube على Vision Pro، وبدلاً من ذلك، يمكن مشاهدة مقاطع فيديو YouTube من متصفح Safari.



لا يسمح عمل Juno ولا YouTube على الويب لمالكي Vision Pro بمشاهدة مجموعة مقاطع فيديو 360 و3D على YouTube، وقال متحدث باسم شركة Apple لموقع The Verge إن السبب في ذلك هو أن المحتوى "تم إنشاؤه للأجهزة التي لا تقدم تجربة مكانية عالية الجودة".



قالت شركة Apple إنها تعمل على دعم محتوى WebXR والذي قد يسمح في النهاية بعرض مقاطع فيديو YouTube VR على الويب باستخدام Safari، لكنه لا يزال معيارًا جديدًا.

لا يستفيد WebXR حتى الآن بشكل كامل من إمكانات الطاقة والأداء والتفاعل التي يتمتع بها ‌Apple Vision Pro‌ وvisionOS، لكن Apple تساهم في معايير الويب W3C بما في ذلك WebXR.


















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