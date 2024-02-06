Wednesday, 07 February 2024 12:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علماء يحذرون من مشاركة المعلومات الحساسة مع روبوتات دردشة الذكاء الاصطناعى

2/6/2024 2:38:12 PM
(MENAFN- Youm7) في ضوء الإعلان الأخير بشأن الوظيفة المحسنة التي كشف عنها نظام ChatGPT ، حيث يمكن دمج نماذج الذكاء الاصطناعي GPTs المخصصة في المحادثات مع ChatGPT الأصلي، يؤكد خبراء مركز الأبحاث الروسي
كاسبرسكي على ضرورة اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر عند مشاركة المعلومات الحساسة مع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.



ويعلق فلاديسلاف توشكانوف الذي يشغل منصب مدير مجموعة تطوير الأبحاث في فريق أبحاث تكنولوجيا التعلم الآلي لدى كاسبرسكي على ذلك بقوله: "يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي GPTs الاستفادة من الموارد والأدوات الخارجية للوظائف المتقدمة، لذا قام مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي OpenAI من تطوير آلية لتمكين المستخدمين من مراجعة الإجراءات التي يتبعها نظام GPT والموافقة عليها، وبذلك يمكن الحيلولة دون تسرب الحوار المحتمل.



وعندما تحاول هذه الأنظمة المخصصة إرسال البيانات إلى خدمة جهة خارجية، يُطلب من المستخدمين أنفسم السماح بهذه العملية أو رفضها، فضلاً عن وجود خيار آخر لفحص البيانات باستخدام رمز القائمة المنسدلة في الواجهة، ويتم تطبيق نفس الميزة على وظيفة الجديدة".



وأضاف توشكانوف "رغم إدخال هذه الآليات، ينبغي على المستخدمين التحلّي بالوعي والتصرف بحذر تام، حيث يجب عليهم فحص كل طلب يتم استقباله وفهمه، ما قد يؤثر على تجاربهم عموماً. ليس هذا فحسب، بل توجد هناك طرق محتملة أخرى لتسرب بيانات المستخدم من خدمة chatbot، ويحدث ذلك نتيجة ارتكاب أخطاء أو وجود نقاط ضعف في الخدمة، إذا ما تم الاحتفاظ بالبيانات خلال عملية تدريب النموذج، أو إذا ما تمكن أحدهم من التسلل إلى حسابك. ويتعين بشكل عام توخّي الحذر، والامتناع عن مشاركة المعلومات الشخصية والسرية مع أي خدمة chatbot عبر الإنترنت".












MENAFN06022024000132011024ID1107818551

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث