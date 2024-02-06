Wednesday, 07 February 2024 12:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سناب شات تعلن عن تسريح 10% من قوتها العاملة بعد انخفاض الإيرادات

2/6/2024 2:38:12 PM
(MENAFN- Youm7) انضمت شركة Snap ، الشركة الأم لـ Snapchat، مؤخرًا إلى قائمة شركات التكنولوجيا التي تخطط لخفض قوتها العاملة كجزء من خفض التكاليف، حيث أعلنت شركة Snap أنها تخطط للتخلي عن حوالي 10% من قوتها العاملة العالمية بدوام كامل، حيث تواصل الشركة صراعها وسط انخفاضات في سوق الإعلانات الرقمية، وفقاً لموقع indiatoday.



وتأتي عمليات تسريح العمال في أعقاب التخفيضات الهائلة في عدد الموظفين التي نفذتها شركة سناب العام الماضي، عندما كشفت عن خطط للتخلي عن حوالي 10% من قوتها العاملة العالمية بدوام كامل، وتأتي هذه الخطوة بعد تخفيضات سابقة في عدد الموظفين، بما في ذلك تخفيض بنسبة 20% في عام 2022 وتخفيض بنسبة 3% في عام 2023.



في حين أن Snap لم تذكر الأقسام المحددة التي تأثرت بعمليات التسريح الأخيرة للعمال، قالت الشركة في بيان لموقع The Verge إن تخفيضات الوظائف هذه مهمة "لوضع أعمالنا في أفضل وضع للتنفيذ على أعلى أولوياتنا، ولضمان أن لدينا القدرة على استثمر بشكل متزايد لدعم نمونا بمرور الوقت".



سيتم إبلاغ الموظفين المتأثرين قريبًا، ومن المتوقع أن تنفق شركة Snap حوالي 75 مليون دولار على تعويضات نهاية الخدمة والتكاليف ذات الصلة في عمليات تسريح العمال.



والجدير بالذكر أنه على الرغم من تحقيق نمو في الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023، فقد انخفضت إيرادات Snap لمدة ربعين متتاليين، وتواجه الشركة أيضًا تحديات في العديد من منتجاتها وخدماتها، مثل نظارات سناب شات AR غير الناجحة، وطائرات السيلفي بدون طيار، وخدمة Spotlight، وخدمة الاشتراك في Snapchat.



قال المتحدث باسم Snap، فارين جاي، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى The Verge: "نحن نعيد هيكلة فريقنا لتعزيز المزيد من التعاون وتقليل التسلسل الهرمي، ونحن ملتزمون بدعم أعضاء فريقنا المغادرين ونقدر عملهم الجاد ومساهماتهم في Snap".



وفي الوقت نفسه، شهدت الموجة الأخيرة من عمليات تسريح العمال تخفيضات في القوى العاملة في شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل ميتا وجوجل، التي تتغلب على التحديات المتمثلة في تحقيق التوازن بين تنفيذ تدابير خفض التكاليف والحفاظ على القدرة التنافسية، وفقًا لبيانات من Layoffs، وهي منصة تراقب تخفيض الوظائف في قطاع التكنولوجيا، شهدت الصناعة تخفيض أكثر من 232000 وظيفة في عام 2023 وقد قامت بالفعل بتسريح أكثر من 30000 موظف في يناير 2024، مع تخفيض الوظائف بشكل أكبر في عام 2023. الأشهر المقبلة.


















MENAFN06022024000132011024ID1107818550

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث