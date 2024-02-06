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صور ترصد نهاية هليكوبتر المريخ على الكثبان الرملية للكوكب

2/6/2024 2:38:12 PM
(MENAFN- Youm7) التقطت مركبة بيرسيفيرانس التابعة لناسا صورة لهليكوبتر المريخ Ingenuity المتعطلة، بينما كانت بمفردها على الكثبان الرملية، وفي هذه الصورة الأحدث للهليكوبتر، يمكن رؤية المروحية ذات الدوار المزدوج بلا حراك على الكثبان الرملية فى الخلفية، بينما تملأ المناظر الطبيعية الصخرية القاحلة للمريخ المقدمة.



وفقا لما ذكره موقع "space"، تم التقاط الصورة من المريخ فى 4 فبراير 2024 الساعة 1:05 مساءً. التوقيت الشمسى المحلى، بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوعين من تعرضها لأضرار نهاية المهمة.







تعرضت Ingenuity لأضرار في دواراتها خلال رحلة يوم 18 يناير، أثناء هبوطها على منطقة عديمة الملامح من المناظر الطبيعية المريخية الرملية.



وعادة ما تستخدم المروحية ميزات المناظر الطبيعية مثل الصخور لمساعدتها على التنقل، لكن رحلتها الثانية والسبعين وجدت الطائرة بدون طيار بدون إشارات بصرية.







لا يزال مختبر الدفع النفاث (JPL) يقوم بتحليل الأضرار التي لحقت بشفرات Ingenuity، ولكن بغض النظر عما وجده مختبر الدفع النفاث، فقد انتهت مهمة المروحية رسميًا الآن.



هبطت Ingenuity جنبًا إلى جنب مع رفيقتها الآلية، المركبة الجوالة Perseverance، على المريخ، فى 18 فبراير 2021، وعندما حلقت فى سماء المريخ في أبريل 2021، دخلت Ingenuity التاريخ من خلال إجراء أول رحلة لطائرة تعمل بالطاقة على كوكب آخر.







يستكشف الثنائى Ingenuity-Perseverance منطقة تُعرف باسم Jezero Crater منذ ذلك الحين، حيث اكتشفا علامات على وجود مسطحات مائية قديمة على الكوكب الأحمر والتى ربما كانت تؤوي الحياة منذ مليارات السنين.

تعمل وكالة ناسا بالفعل على تطوير طائرة بدون طيار أخرى متجهة إلى عالم آخر، وهي طائرة Dragonfly التي تعمل بالطاقة النووية، لاستكشاف أكبر أقمار زحل، تيتان، فى يوم من الأيام، وتتوقع الوكالة أن يتم إطلاق Dragonfly في موعد لا يتجاوز عام 2028.












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