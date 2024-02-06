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نائب أمير مكة يواصل جولاته التفقدية بزيارة محافظات تربة والخرمة والموبة

2/6/2024 2:37:08 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة اليوم، بزيارة محافظات تربة والخرمة والمويه. واستهل سموه جولته بزيارة محافظة تربة, ورأس اجتماع المجلس المحلي فيها، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، جرى خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها.
وتمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، البالغ عددها 17 مشروعًا شملت صيانة الحدائق والممشى الغربي بالمحافظة، وإنشاء وتشطيب مبنى البلدية، واستكمال تشطيب وتأثيث المركز الحضاري بتربة، ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وسفلتة طرق وإنارة، وازدواج طريق حضن تربة، و7 مشاريع لفروع جامعة الطائف بتربة، كلية الآداب - طلاب، ومباني المعامل، وسور المدينة الجامعية، وتنسيق الموقع العام مع البنية التحتية مقر الطالبات.
بعد ذلك، زار الأمير سعود بن مشعل محافظة الخرمة، ورأس اجتماع المجلس المحلي فيها، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، جرى خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، وتمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عددها 6 مشاريع , تضمنت ازدواج طريق الخرمة - رنية، والحديقة العامة، ومخطط الخليج، وسفلتة مخططات المنح، وعمل مجسمات جمالية، ومبنى مكتب التعليم

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