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التخصصي يطلق خدمة توصيل الأدوية الحيوية في جميع مناطق المملكة

2/6/2024 2:37:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث خدمة توصيل الأدوية الحيوية إلى المرضى في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وتسعى الخدمة التي أطلقها "التخصصي" في فروعه الثلاثة الرياض وجدة والمدينة بالشراكة مع مؤسسة البريد السعودي "سبل"، إلى نقل 125 ألف شحنة سنوياً، ضمن ظروف ملائمة تتمثل في إتمام عملية النقل دون تعرض المستحضرات الدوائية للاهتزاز، وضمن درجة حرارة من 2-25 درجة مئوية وفقًا لمتطلبات كل دواء.
وتهدف الخدمة لضمان استمرارية توفر الدواء للمرضى الذين يتعذر حضورهم للمستشفى، ما يسهم في تعزيز تجربة المريض، وتقليل الحاجة لزيارة المستشفى تفادياً للازدحام وأوقات الانتظار.
واتخذ "التخصصي" بالشراكة مع "سبل" تدابير متعددة لضمان الظروف الملائمة للنقل، وهي تغليف الأدوية بمواد ضد الكسر، ونقلها في صناديق مبردة غير قابلة للاهتزاز مطابقة لشروط حفظ الأدوية، وتثبيتها في مركبة التوصيل، إضافة إلى توفير مستشعرات حرارية داخل الصناديق لمراقبة درجة الحرارة طيلة فترة التوصيل.

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