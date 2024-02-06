التخصصي يطلق خدمة توصيل الأدوية الحيوية في جميع مناطق المملكة

(MENAFN
- Al Watan) أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث خدمة توصيل الأدوية الحيوية إلى المرضى في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وتسعى الخدمة التي أطلقها "التخصصي" في فروعه الثلاثة الرياض وجدة والمدينة بالشراكة مع مؤسسة البريد السعودي "سبل"، إلى نقل 125 ألف شحنة سنوياً، ضمن ظروف ملائمة تتمثل في إتمام عملية النقل دون تعرض المستحضرات الدوائية للاهتزاز، وضمن درجة حرارة من 2-25 درجة مئوية وفقًا لمتطلبات كل دواء.
وتهدف الخدمة لضمان استمرارية توفر الدواء للمرضى الذين يتعذر حضورهم للمستشفى، ما يسهم في تعزيز تجربة المريض، وتقليل الحاجة لزيارة المستشفى تفادياً للازدحام وأوقات الانتظار.
واتخذ "التخصصي" بالشراكة مع "سبل" تدابير متعددة لضمان الظروف الملائمة للنقل، وهي تغليف الأدوية بمواد ضد الكسر، ونقلها في صناديق مبردة غير قابلة للاهتزاز مطابقة لشروط حفظ الأدوية، وتثبيتها في مركبة التوصيل، إضافة إلى توفير مستشعرات حرارية داخل الصناديق لمراقبة درجة الحرارة طيلة فترة التوصيل.
MENAFN06022024000089011017ID1107818545
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.