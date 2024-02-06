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جامعة الأميرة نورة وتقويم التعليم توقعان عقد تجديد الاعتماد المؤسسي

2/6/2024 2:37:08 PM
(MENAFN- Al Watan) وقَّعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، عقد تجديد الاعتماد المؤسسي، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيسة الجامعة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وذلك في مقر الجامعة.
ومثَّلت جامعة الأميرة نورة في توقيع العقد، وكيلة الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتورة فرح بنت منصور العسكر. بينما مثَّل هيئة تقويم التعليم والتدريب، المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، الدكتور محمد بن صالح باشماخ.
ويُعد هذا التجديد الثاني للاعتماد المؤسسي، بما يعكس استمرارية الحراك التطويري لجامعة الأميرة نورة، والتأكيد على كفاءة برامجها الأكاديمية، ومواءمتها مع متطلبات التنمية والمعايير العالمية، إلى جانب تعزيز سمعتها المؤسسية محليًا ودوليًا.
ويدعم الاعتماد المؤسسي تحقيق الجامعة ومحافظتها على أعلى معايير الجودة في كافة عملياتها التعليمية، والبحثية، والمجتمعية، كما يعزز جهودها لمواصلة طريق الريادة العالمية، والتميُّز في بناء مجتمع المعرفة.
وكانت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حصلت على الاعتماد المؤسسي الكامل في مايو 2018، والذي ينتهي في 30 أبريل2025، بما يعكس رؤية ورسالة وخطة الجامعة الاستراتيجية المعتمدة، والمرتبطة بالتوجهات الوطنية.

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