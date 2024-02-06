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القبض على 19 سوريا لسيرهم بمركباتهم في تجمع غير نظامي بالرياض

2/6/2024 2:37:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص يسيرون بمركباتهم في تجمع غير نظامي، فقد تم القبض على 19 شخصًا من الجنسية السورية لقيامهم بعمل موكب وعرقلة الحركة المرورية في طريق عام وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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