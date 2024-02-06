لماذا يكره هؤلاء اللاعبون آباءهم؟

MENAFN - Alghad Newspaper) من أب هولندي مُهمل..











رون هو والده الهولندي، الذي تخلَّى عن أسرته بالكامل وقرر أن يطمسها تماماً من ذاكرته، وبعد هروبه من الأم والأبناء خاض تجربة زواج جديدة بعيدة عنهم، وكان فيرجيل فان دايك هو الضحية الأبرز في هذا الهروب.



لم يهرب رون فان دايك فحسب، بل أدار ظهره لهذه الأسرة التي فُرض على أكبرها سناً أن يخرج للعمل في سن صغيرة، وهو قائد ليفربول الحالي فيرجيل فان دايك، الذي كان يغسل الصحون في المطاعم الهولندية مع تركيزه على التدريبات، حيث كان يخرج في خيوط الفجر ويعود في منتصف الليل إلى المنزل.



رأى فيرجيل فان دايك شتات الأسرة، وغياب دور الأب وتهميشه لكل التفاصيل الممكنة في ذلك، وكان فيرجيل فان دايك مُطالباً بأن يتأقلم على كل هذه الظروف الصعبة، الظروف التي جعلته يكتسب طفرةً في النمو أدت إلى هذا الطول الفارع، والكتلة العضلية الضخمة جداً في كل أجزاء جسده.











في فترة من الفترات أصيب فيرجيل فان دايك بمرض جعله يكتب وصيته لأمه، الوصية التي أوصاها فيها بأن تعتني بأشقائه، وألا تُفرط فيهم مثلما فعل والده.



لم يكن فيرجيل فان دايك يعلم أن الأمر لن ينتهي بالفراق، وأن العقد الذي لطالما كان يحلم به سيصله في يوم من الأيام في هولندا وخارجها، وسيخرج من هولندا إلى اسكتلندا، ثم من اسكتلندا إلى إنجلترا، وسيصل به الحال إلى أن يُصبح قائد منتخب هولندا ونادي ليفربول الإنجليزي.



يدعو والده إلى حضور إحدى مبارياته في الدوري الإنجليزي، في محاولة منه لإصلاح الشتات الذي تعايش معه في الماضي، لكن والده رفض تلك الدعوة، فتأقلم من جديد على أن اسمه هو فيرجيل فان دايك فقط، أما رون فهو دخيل على هذه الأسرة.



الأب الغاني الأناني

لم يكن فان دايك هو الهولندي الوحيد الذي تعايش مع هذا الماضي الأسود، لكن الهولندي الآخر كان ممفيس ديباي، الذي يُسقط من اسمه اسم الوالد، الذي هو بالكامل "ممفيس دينيس ديباي".











دينيس ديباي هو الأب الغاني الذي تخلى عن تلك الأسرة، ترك الفتى وأمه يعانيان من ظروف لم يعتادا عليها من قبل، وخرج الأب الغاني نحو غانا وتزوج واستقر هناك.



لم يكن دينيس ديباي يُفكر في ممفيس حينها، وربما لم تكن الأم تستطيع أن تعيش بلا رفيق، فقررت هي الأخرى أن تذهب نحو الزواج من جارها، حيث نشأت بينهما قصة حب جعلتهما يجتمعان في تكوين أسرة: أبناء الجار يتقاسمون المنزل نفسه مع ابنها ممفيس ديباي.











بعد مدة تُلاحظ الأم أن نجلها لا يتمتع بشخصية سوية إطلاقاً، وأن المدرسة تُرسل لها بشكل دوري شكاوى مستمرة بشأن سلوكه وعدوانيته المبالغ بها.



تفشل الأم وحدها، ويذهب ممفيس ديباي إلى أصدقاء السوء، يتعاطى المخدرات ويُتاجر فيها. فبينما كان يُسجل أندريس إنييستا هدفه الشهير في مرمى هولندا في نهائي كأس العالم عام 2010، في جنوب أفريقيا، كان ممفيس ديباي مُتورطاً في قصة لها علاقة بالمخدرات.





بعد سنوات يجد ممفيس ديباي نفسه في صفوف المنتخب الهولندي، وفريق برشلونة وليون الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني، لكنه يحذف من على قميصه اسم دينيس ديباي، ويكون اسمه على القميص هو ممفيس فحسب، ويرفض بشكل قاطع أن يُسامح كل من تسبب في هذه الفترة العصيبة عليه التي لا يُمكن نسيانها.



جريمة قتل

لعب جاكوب بواشتشيكوفسكي في صفوف منتخب بولندا الأول، وفريق بروسيا دورتموند الألماني، كان أحد الرجال الذين قادوا يورغن كلوب لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ في الموسم الاستثنائي للجدار الأصفر في عام 2013 في ويمبلي.



يخرج جاكوب المعروف باسم "كوبا" من ماضيه كما يخرج السم من الجسد، ويُحاول أن يتناسى المشهد المرير الذي حدث في ذلك اليوم في طفولته.











دخل جاكوب على والديه في يوم ما، ولطالما اعتاد منهما على الشجار والأصوات العالية وعدم التفاهم، لكن ذلك اليوم كان قاسياً، ربما لأن هذا الشجار كان الأخير وانتهى بشكل مروع.



حيث كانت السكين حاضرة على رقبة الأم تتحرك بسرعة شديدة، يتذكر كوبا كيف كان مشهد الدماء، كيف فاضت روح والدته أمامه، وكيف كان يجلس والده يُفكر في مستقبله المظلم الذي بناه على هذه اللحظة التي تملكه الغضب فيها.



يودع كوبا أمه للأبد، ويُحكم على الوالد بأن يفترق عن نجله، ويدخل السجن لمدة طويلة، يعيش كوبا في شتات في هذه الدنيا، حتى يتقابل مع زوجته ويُنجب ويشعر أن الحياة قد طمست من ذاكرته هذه اللحظات التي لها طعم مرير.











لكن النسيان ليس بهذه السهولة، يجد كوبا صعوبة بالغة في التعامل مع أبنائه، ويشعر بكل لحظة اقتراب من زوجته بأنها أمه، وأنه والده، وأن الأبناء هم طفولته، ويتعايش مع هذا المشهد الشنيع حتى يذهب إلى طبيب نفسي يُعالجه من موقف حدث في الطفولة، لكن دون طائل، فربما تظل تلك المأساة حاضرةً معه لآخر يوم في حياته في هذا العالم.



يقولون في علم النفس إن مثل هذه الحوادث تُسبب أزمات نفسية بالغة في أنفس الأطفال، الذين يشعرون بهذا الشتات الأسري، وتجعلهم عند الكبر يعيشون على فرضيات صعبة، حتى إذا تعايشوا مع أشخاص يتمتعون بحياة هادئة وأسرة رائعة لا يمتلكون مثلها!



ينظر الناس عادةً لنجوم كرة القدم نظرة حاسدة، هذه النظرة سطحية وتختذل إنسانيتهم فتُجردهم من مشوارهم الصعب، والظروف القاسية التي أوصلتهم إلى ما هُم عليه، وهي طبيعة بشرية لا يُمكن تغييرها.



لكن النجوم أغلبهم لم يعيشوا الحياة التي يتخيلها الناس، والتي لا ترتقي حتى لأبعد خيالاتهم، حيث يُمكن أن يكون ما وصل إليه البعض في الوقت الراهن هو في الأصل تعويض عما تعايشوا معه في طفولتهم.

كل هذه العوامل الصعبة تجعل من الإنسان إنساناً آخر، إنساناً يختلف كثيراً ما قبل هذه اللحظات عما بعدها، وسيتوجب عليه أن يتأقلم على ظروف لا يُمكن لأي إنسان آخر أن يتقبلها بسهولة، خاصةً أنها تُفرض عليه دون اختياره ولا موافقته. -عربي بوست