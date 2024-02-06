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الفحيص يمزق سلة الأهلي البحريني في ألعاب الشارقة

2/6/2024 2:36:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري الشارقة- أثقل فريق شباب الفحيص سلة نظيره الأهلي البحريني، بفوزه عليه بنتيجة (109-45)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة البطائح في إمارة الشارقة، ضمن الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لبطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات.

وجاءت نتائج الأرباع للفحيص (30-4)، (30-9)، (24-16)، (25-16).

وتغلب فريق الفتاة الكويتي على فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة (74-67) والثورة السوري على غاز الشمال العراقي بنتيجة (77-58).

وواصل الفحيص صدارته لترتيب الفرق في الدور التمهيدي برصيد 8 نقاط، متقدما عن فريق الثورة السوري بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يشاركه الرصيد النقطي ذاته في المركز الثاني، ويأتي الأهلي البحريني ثالثا برصيد 5 نقاط، فيما تأتي فرق الفتاة والعاصمة وغاز الشمال في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق، ويتذيل الشارقة الإماراتي الترتيب برصيد 3 نقاط.

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