الفحيص يمزق سلة الأهلي البحريني في ألعاب الشارقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري الشارقة-
أثقل فريق شباب الفحيص سلة نظيره
الأهلي البحريني، بفوزه عليه بنتيجة (109-45)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة البطائح
في إمارة الشارقة، ضمن الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لبطولة كرة السلة في دورة
الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات.
وجاءت نتائج الأرباع للفحيص (30-4)، (30-9)،
(24-16)، (25-16).
وتغلب فريق الفتاة الكويتي على فريق الشارقة
الإماراتي بنتيجة (74-67) والثورة السوري على غاز الشمال العراقي بنتيجة (77-58).
وواصل الفحيص صدارته لترتيب الفرق في الدور
التمهيدي برصيد 8 نقاط، متقدما عن فريق الثورة السوري بأفضلية فارق السلات
المسجلة، والذي يشاركه الرصيد النقطي ذاته في المركز الثاني، ويأتي الأهلي
البحريني ثالثا برصيد 5 نقاط، فيما تأتي فرق الفتاة والعاصمة وغاز الشمال في
المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق، ويتذيل
الشارقة الإماراتي الترتيب برصيد 3 نقاط.
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