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النشامى يكتبون التاريخ بصعودهم إلى نهائي كأس آسيا

2/6/2024 2:36:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حقق المنتخب الوطني لكرة القدم انجازا تاريخيا جديدا بتأهله إلى نهائي كأس آسيا، بعد فوزه اليوم الثلاثاء، على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0 سجلهما اللاعبان يزن نعيمات وموسى التعمري في الدقيقتين 53 و66 في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويعتبر وصول المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية في كأس آسيا انجازا تاريخيا كونه الأول في تاريخ الكرة الأردنية.
ويلتقي المنتخب الوطني الفائز من مباراة قطر وإيران في المباراة النهائية التي تقام يوم السبت المقبل.

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