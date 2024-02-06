النشامى يكتبون التاريخ بصعودهم إلى نهائي كأس آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حقق المنتخب الوطني لكرة القدم انجازا تاريخيا
جديدا بتأهله إلى نهائي كأس آسيا، بعد فوزه اليوم الثلاثاء، على منتخب
كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0 سجلهما اللاعبان يزن نعيمات وموسى التعمري في
الدقيقتين 53 و66 في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي في العاصمة
القطرية الدوحة.
ويعتبر وصول المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية في كأس آسيا انجازا تاريخيا كونه الأول في تاريخ الكرة الأردنية.
ويلتقي المنتخب الوطني الفائز من مباراة قطر وإيران في المباراة النهائية التي تقام يوم السبت المقبل.
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