من البرتقال إلى الطماطم.. أفضل 10 مأكولات تقوّي المناعة

أكلات تقوي المناعة

الطبيب سيمين ميداني، كبير العلماء وقائد فريق علم المناعة الغذائية في جامعة تافتس جان ماير بوزارة الزراعة الأمريكية قال: "إن ما نأكله مهم للغاية من حيث كيفية استجابة جهاز المناعة لدينا لمسببات الأمراض ومدى قدرته على الدفاع عن نفسه ضد مسببات الأمراض".



وأضاف، وفقاً لما نقلته شبكة CNN الأمريكية: "تساعد المغذيات الدقيقة مثل فيتامين C وفيتامين D وفيتامين B المركب والزنك والسيلينيوم على "ضخ" جزأين أساسيين من دفاعات الجسم".



وتابع: "ينطلق الجهاز المناعي الفطري إلى العمل باعتباره خط الدفاع الأول، يليه الجهاز المناعي التكيفي، الذي يرسل الخلايا التائية القاتلة والأجسام المضادة والجنود الآخرين إلى القتال".



نظام غذائي لتقوية المناعة

هل يوجد نظام غذائي لتقوية المناعة؟ الإجابة هي نعم – ولكن لن ترى الفائدة التي ترغب في رؤيتها من خلال تناول كمية كبيرة من عنصر غذائي واحد أو مكون غذائي واحد.



وذلك لأن الاستجابة المناعية الخلوية للجسم تعتمد على التفاعلات المتناغمة بين المغذيات الدقيقة المختلفة الموجودة في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة الكاملة.



لذلك، فإن أفضل طريق لنظام مناعة صحي هو تناول مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفواكه والخضراوات الطازجة والملونة باللون الأحمر والأصفر والبرتقالي والأزرق والأخضر يومياً، بالإضافة إلى بعض الحبوب الكاملة عالية الجودة وقليل من البروتين الخالي من الدهون.



إليك أكلات تقوي المناعة وتبعد عنك الإصابة بفيروسات الشتاء

يمكن أن تساعد الأطعمة التالية المعززة للمناعة التي سنذكرها أدناه في تقوية نظام الدفاع الطبيعي لجسمك:



1- شاي الزنجبيل









عندما يتعلق الأمر بعلاج نزلات البرد، يعد الزنجبيل أحد أفضل الأطعمة لتخفيف نزلات البرد.



في مراجعة نشرت في المجلة الدولية للطب الوقائي، لخص الباحثون أن خصائص الزنجبيل القوية المضادة للالتهابات كانت أساسية في قدرة الجذور على مكافحة نزلات البرد أو الإنفلونزا.



نظراً لأن الالتهاب يمكن أن يؤثر على الاستجابة المناعية لجسمك، يمكن أن يلعب الزنجبيل المضاد للالتهابات دوراً رئيسياً في تعزيز مناعتك لا سيما خلال فصل الشتاء.



2. البرتقال









البرتقال مليء بفيتامين C، وهو عنصر غذائي أساسي عندما تشعر بالطقس.

وفقاً لمراجعة أجراها المركز الوطني لعلم الأوبئة وصحة السكان، في الجامعة الوطنية الأسترالية، فإن فيتامين C مفيد في الوقاية من نزلات البرد للأشخاص الذين يتعرضون لبيئات مسببة للمرض، مثل الطقس البارد، ويمكن أن يساعد في تقليل المدة، وشدة نزلة البرد.



3. الماء









عندما تشعر بالمرض، يمكن أن يكون الماء أو كما يُطلق عليه مشروب H2O واحداً من أكثر المشروبات المفيدة التي يمكنك تناولها.



البقاء رطباً يمكن أن يساعد في تخفيف المخاط المحصور. حاول شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء الموصى بها يومياً للحفاظ على رطوبة جسمك بالكامل؛ لأننا نميل إلى فقدان المزيد من السوائل عندما نمرض.



4. الزبادي اليوناني









ومن قائمة أكلات تقوي المناعة يوجد الزبادي اليوناني، كونه مليئاً بالبروبيوتيك المقاوم للأمراض ومليئاً بالبروتين أكثر من الزبادي العادي.



وجد التحليل التلوي المنشور في المجلة الكورية لطب الأسرة أن البروبيوتيك يمكن أن يساعد في الوقاية من نزلات البرد وعلاجها.



واكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون البروبيوتيك يومياً لديهم خطر أقل للإصابة بالبرد من أولئك الذين لم يتناولوا أي طعام غني بالبروبيوتيك.



5. التوت الأزرق









التوت الأزرق في أكلة أخرى في قائمة أكلات تقوي المناعة، كونه مليئاً بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في علاج ومنع السعال ونزلات البرد.



ووفقاً لبحث أجرته جامعة أوكلاند، فإن تناول مركبات الفلافونويد – وهي فئة من مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق – جعل البالغين أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد بنسبة 33% مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الأطعمة أو المكمّلات الغذائية الغنية بالفلافونويد يومياً.



6. شاي الجينسنغ









يحظى شاي الجينسنغ بشعبية لأسباب أكثر من مذاقه اللذيذ، على وجه التحديد، تم استخدام الشاي كعلاج لالتهابات الجهاز التنفسي العلوي (المعروف أيضاً باسم نزلات البرد).



أشارت مراجعة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية إلى أن الجينسنغ قد ثبت أنه يقلل بشكل كبير من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا. ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث لدعم ادعاءات تعزيز المناعة في الجينسنغ بشكل كامل.



7. الطماطم









تعد الطماطم أيضاً من ضمن قائمة أكلات تقوية المناعة، لا سيما عندما تكون مريضاً بسبب تركيزها العالي من فيتامين سي.



تحتوي حبة طماطم متوسطة الحجم على ما يزيد قليلاً عن 16 مليغراماً من فيتامين سي، وهو وقود مثبت لجهاز المناعة في الجسم.



في دراسة ألمانية نشرتها Medizinische Monatsschrift fur Pharmazeuten، تبين أن فيتامين C جزء حيوي من قوة الخلايا البلعمية والخلايا التائية في الجسم، وهما مكونان رئيسيان في جهاز المناعة.

وأشار الباحثون أيضاً إلى أن نقص هذه المغذيات يمكن أن يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة وانخفاض المقاومة لبعض مسببات الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى المرض.



8. الشوكولاتة الداكنة









صدق أو لا تصدق، الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تكون مفيدة للغاية في مكافحة نزلات البرد.



تحتوي الشوكولاتة الداكنة على تركيز كبير من الثيوبرومين، وهو مضاد للأكسدة ثبت أنه يخفف السعال.



وجدت دراسة نشرت في مجلة Frontiers in Pharmacology أن الثيوبرومين مفيد في قمع أعراض السعال لدى الأشخاص المصابين بالتهاب الشعب الهوائية، ولكنها تشير إلى أنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها بشكل كامل.



9. البروكلي









أفاد باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس أن البروكلي يمكن أن يكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي إذا كنت تحاول الوقاية من نزلات البرد.



وأظهرت الدراسة أن البروكلي والخضراوات الصليبية الأخرى تساعد في تعزيز المناعة. يدعي الباحثون أن مادة السلفورافان، وهي مادة كيميائية موجودة في الخضراوات، تعمل على تشغيل الجينات والإنزيمات المضادة للأكسدة في خلايا مناعية معينة، والتي تقاوم الجذور الحرة في جسمك وتمنعك من الإصابة بالمرض.



10. زيت الزيتون البكر الممتاز









وقد ثبت أن هذا الزيت يساعد أيضاً في إعادة بناء وتعزيز مناعة الجسم في فصل الشتاء، لذلك تم وضعه في قائمة أكلات تقوي المناعة.



وجدت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن المحتوى العالي لزيت الزيتون من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة يعمل كعامل مضاد للالتهابات في الجسم، مما ساعد أيضاً في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى. -عربي بوست

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