صحة الرئتين.. ما علاقتها بالفيتامين ك؟

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كوبنهاغن بالدنمارك، إن الأشخاص الذين تكون لديهم مستويات منخفضة من فيتامين“ك” يكونون أكثر عرضة للإصابة بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، كما لا تعمل رئاتهم على نحو جيد.



ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة ERJ Open Research:



. فيتامين“ك” يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الرئتين.



. بالإضافة إلى الخضار الورقية، يوجد فيتامين“ك” في الزيوت النباتية والحبوب الكاملة.



. للفيتامين دور في تخثر الدم، ومساعدة الجسم على التئام الجروح، لكن الدراسة كشفت عن دوره في صحة الرئتين.



. في الدراسة، قام الباحثون الدنماركيون بتجنيد أكثر من 4000 من سكان كوبنهاغن، تتراوح أعمارهم بين 24 و77 عاما.



. خضع المشاركون في الدراسة لاختبار وظائف الرئة، يسمى قياس التنفس، والذي يقيس كمية الهواء التي يمكن للشخص أن يتنفسها في ثانية واحدة، والحجم الكلي للهواء الذي يمكن أن يتنفسه في نفس قسري.



. أعطى المشاركون عينات دم وأجابوا على استبيانات حول صحتهم وأسلوب حياتهم.



. تضمنت اختبارات الدم علامة على انخفاض مستويات فيتامين“ك” في الجسم.



. الأشخاص الذين لديهم علامات انخفاض مستويات فيتامين“ك” سجل لديهم معدل قياس التنفس والحجم الكلي للهواء المتنفس في نفس قسري، أقل من المعدل المتوسط.



. الباحثون دعوا إلى مزيد من الدراسات لمعرفة تأثير زيادة معدل فيتامين“ك” على وظائف الرئتين.



. شدد الباحثون على أنه يمكن حماية رئتينا من خلال الإقلاع عن التدخين، وممارسة التمارين الرياضية، وبذل كل ما في وسعنا للحد من تلوث الهواء. -وكالات

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