للتخلص من الوسواس القهري.. أميركية تزرع شريحة في الدماغ

كيف يؤثر الجهاز في علاج الصرع والوسواس القهري؟

في الواقع ليست فكرة إدخال جهاز إلى الدماغ جديدة، فقد كان الأطباء يعرفون منذ عقود أن التحفيز الكهربائي المطبق بدقة يمكن أن يؤثر على الطريقة التي يعمل بها الدماغ.



ويتم استخدام التحفيز العميق للدماغ في علاج مرض الوسواس وحالات أخرى تؤثر على حركة الشخص.



عرض الأطباء على أمبر جهازاً يبلغ قطره 32 ملم لعلاج نوبات الصرع المنهكة، مُتأكدين من أنه سيكون قادراً على اكتشاف النشاط الذي يسبب النوبات وتوصيل نبض يتداخل معه.



وفي ذلك الوقت سألت أمبر الأطباء ما إذا كان بإمكانهم وضع جهاز آخر، بهدف إدارة الوسواس الذي تعاني منه.



وقال الجراح العصبي أحمد رسلان، الذي أجرى العملية في جامعة أوريغون للصحة والعلوم في بورتلاند، على الساحل الغربي للولايات المتحدة "لحسن الحظ، أخذنا هذا الاقتراح على محمل الجد".



يذكر أنه كانت هناك في السابق بعض الدراسات حول استخدام التحفيز العميق للدماغ للأشخاص الذين يعانون من الوسواس ، ولكن كما يقول رسلان، لم يتم دمجه مطلقاً مع علاج الصرع.



وعمل الأطباء مع أمبر لمعرفة ما يحدث بالضبط في دماغها عندما تقع في دائرة الوسواس.



وقد تضمّنت التقنية تعريضها لضغوطات طبية مألوفة في مثل حالات هذا المرض، وتسجيل العلامات الكهربائية.



وبهذه الطريقة تمكنوا بشكل فعال من عزل نشاط الدماغ المرتبط بالوسواس القهري. وأمكنهم بعد ذلك تكوين الغرسة الخاصة بها، بحيث تتفاعل مع تلك الإشارة المحددة.



ويُراقب الجهاز الآن نشاط الدماغ المرتبط بالوسواس .



الجهاز الوحيد في العالم الذي يعالج مرضين

يوضح رسلان: "إنه الجهاز الوحيد في العالم الذي يعالج مرضى الصرع والوسواس القهري، وهو مبرمج بشكل مستقل، لذا فإن برنامج الصرع يختلف عن برنامج الوسواس القهري".



مضيفاً: "عادةً ما نفكر في الأجهزة، إما للوسواس أو للصرع، وهذه الفكرة خارج الصندوق، ولن تأتي إلا من مريض".



وأشار رسلان إلى أن هناك دراسة تجري الآن في جامعة بنسلفانيا، لمعرفة كيف يمكن تطبيق هذه التقنية على نطاق أوسع، ما يوفر أملاً محتملاً لبعض من 2.5 مليون شخص في الولايات المتحدة، يعانون من الوسواس .



وبالنسبة لأمبر، كان هناك انتظار لمدة ثمانية أشهر بعد إجراء عملية الزرع في عام 2019 لرؤية أي فرق ملحوظ.



وتضاءل الوقت المستغرق لديها في القيام بعدة ممارسات قبل النوم، مثل إغلاق النوافذ وغسل اليدين المستمر، إلى 30 دقيقة في اليوم.



وقد اختفى الآن الخوف من التلوث الناتج عن تناول الطعام مع الآخرين، حيث صرّحت أمبر: "أنا سعيدة مرة أخرى ومتحمسة للخروج والعيش، وأن أكون مع أصدقائي وعائلتي، هذا كان أمراً انقطعت عنه لسنوات".



عمليات زرع شرائح الدماغ مع إيلون ماسك

احتلت عمليات زرع الدماغ عناوين الأخبار مؤخراً بإعلان إيلون ماسك أن شركته Neuralink قد أجرت زرعاً لشريحة دماغية في رأس مريض.

وقد ذكرت شركة Neuralink سابقاً أنها بصدد استخدام روبوت لوضع شريحة دماغية حاسوبية (BCI)، مزروعة جراحياً في منطقة من الدماغ تتحكم في الحركة. وأضافت أن هدفها الأوّلي هو تمكين الأشخاص من التحكم في مؤشر الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح باستخدام أفكارهم وحدها. -عربي بوست

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