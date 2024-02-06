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إسهامات كبيرة لمركز التواصل المعرفي في ترجمة الأعمال السعودية إلى الصينية

2/6/2024 2:35:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعدَّ الباحث الصيني المستعرب الدكتور لي شي جيون (لطيف) بجامعة شانغهاي للدراسات الدولية دراسةً حول برنامج النشر المشترك بين مركز البحوث والتواصل المعرفي، ودور نشر ومؤسسات صينية، ومدى ما حققته الأعمال المترجمة من انتشار، مع خريطة لمبيعاتها، مقدِّمًا مقترحاتٍ لتفعيل الترجمة، والترويج لتلك الأعمال بشكل مؤثر.
وقدّمت الدراسة، التي وضع نتائجها في تقرير، صورةً عن الوسائل التي اتبعها مركز البحوث والتواصل المعرفي والمؤسسات الثقافية والعلمية الصينية المشاركة في مشروع النشر المشترك للإعلان عن الأعمال المترجمة، وبيعها عبر منافذ متعددِّة في البلدين، وتلمس طرائق الوصول إلى القراء المستهدفين في البلدين.
وأوضح أنَّ إجمالي عدد الكتب السعودية التي كان المركز قد أوصى بها الجانب الصيني بلغ (١٤) كتابًا، حتى يناير ٢٠٢٤م، منها ستة كتب منشورة من دار إنتركونتننتال الصينية، وهي: ((غراميات شارع الأعشى)) للدكتورة بدرية البشر، و((العصفورية)) للدكتور غازي القصيبي، و((أن تبحر نحو الأبعاد)) للدكتورة خيرية السقاف، و((غفوة ذات ظهيرة)) للأديب عبدالعزيز الصقعبي، و((مدن تأكل العشب)) للروائي عبده خال، و((١٠ سيناريوهات لتطور العلاقات بين السعودية والصين)) للدكتور عبدالله الفرج، وثمانية كتب منشورة من دار نشر جامعة بكين لإعداد المعلمين، وهي: ((عرق وطين)) للقاص عبدالرحمن الشاعر، و((ثمن التضحية)) للأديب حامد الدمنهوري، و((ثقب في رداء الليل)) للروائي إبراهيم الناصر الحميدان، و((تطوُّر النقود في المملكة العربية السعودية)) من إعداد البنك المركزي السعودي، و((بين الحقيقة والخيال.. روائع من موروثنا الشعبي)) للكاتبة فاطمة البلوي، و((غدًا أنسى)) للدكتورة أمل محمد شطا، و((حمزة شحاته: قمة عرفت ولم تكتشف)) للأديب عزيز ضياء، و((ماما زبيدة)) للأديب عزيز ضياء؛ مشيرًا إلى أنَّ هذه الكتب السعودية المترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الصينية جاءت ضمن البرنامج التنفيذي لمشروع النشر الصيني-السعودي للأعمال الكلاسيكية والحديثة الذي وُقَّعه الجانبان الصيني والسعودي في عام ٢٠١٦م.
وتوصَّلت الدراسة إلى أنَّ الكتب الثلاثة المنشورة من دار نشر جامعة بكين لإعداد المعلمين: بلغ عدد المباع منها في الصين حتى وقت الدراسة كما يأتي:((ثمن التضحية)) "1492 نسخة"، و((ثقب في رداء الليل)) "1486 نسخة"، و((عرق وطين)) "1471 نسخة".
وأوضح أن المباع من منشورات دار الأنتر كونتننتال كما يأتي: ((العصفورية)) "1732 نسخة"، و((أن تبحر نحو الأبعاد)) "1590 نسخة"، و((مدن تأكل العشب)) "1361 نسخة"، و((غفوة ذات ظهيرة)) "1283 نسخة".
وتبين مما سبق أن أكثر ثلاثة كتب سعودية مترجمة إلى الصينية مبيعاً هي العصفورية، ثم أن تبحر نحو الأبعاد، ثم ثمن التضحية.
كما نوَّه بأن دار الأنتركونتننتال أقامت التعاون مع مركز البحوث والتواصل المعرفي، خلال معرض الرياض الدولي للكتاب عام ٢٠٢٢م، احتفالاً خاصّاً لمشروع النشر الصيني-السعودي للأعمال الكلاسيكية والحديثة، بهدف إظهار الأعمال المنشورة منذ إطلاق المشروع.
وقد منحت دار إنتركونتننتال الصينية للنشر في احتفال ((أفضل شريك خارجي)) لمركز البحوث والتواصل المعرفي.
وأظهرت الدراسة وجود بعض البحوث او رسائل الماجستير والدكتوراه، التي تناولت الرواية السعودية بالاعتماد على ترجمات مشروع النشر المشترك، ومنها رسالة ماجستير حول رواية ((ماما زبيدة)) للأديب عزيز ضياء، ورسالة دكتوراه عن الأديب السعودي غازي القصيبي تضمّنت بابًا حول ((العصفورية)) على ضوء نظرية القيم الثقافية، وتناولت أطروحة دكتوراه بعنوان (الواقعية في سياق ما بعد الحداثة: دراسة روايات الروائي السعودي عبده خال) رواية ((مدن تأكل العشب)).
وتوصلت دراسة د. لطيف إلى أنَّ (مشروع الترجمة والنشر بين السعودية والصين يتطَّور، وأصبح يرتاد آفاقًا واسعة، ولاسيَّما بعد توقيع الجانبين على برنامج تنفيذي للتعاون في مجالات الأدب والنشر والترجمة في إطار فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب عام2023م. ومن المتوقَّع استكمال المزيد من الترجمات لإبراز الصورة الحقيقية للسعودية، وتعزيز تأثيرها الثقافي والإنساني في القراء الصينيين عبر أعمال متميِّزة تعبِّر عن المجتمع السعودي).

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