تعرّف على وجباتك الخفيفة فائقة المعالجة



ومتلازمة التمثيل الغذائي "الأيض" هي مجموعة من المشاكل التي تحدث معًا وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني.



وتشمل تلك المشاكل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم وزيادة الدهون بمنطقة الخصر ومستويات غير طبيعية من الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، بحسب موقع "مايو كلينك" الطبي.



ووفقا لموقع "هيلث" الصحي، فقد وجدت الأبحاث أن الكثير من الأميركيين يميلون إلى الاعتماد على الأطعمة فائقة المعالجة في نظامهم الغذائي.



وتحتوي تلك الأطعمة على العديد من المكونات المضافة، مثل السكر والملح والدهون والألوان الصناعية أو المواد الحافظة، وتُصنع في الغالب من مواد مستخلصة من الأطعمة، مثل الدهون والنشويات والسكريات المضافة والدهون المهدرجة، وقد تحتوي أيضا على مواد مضافة مثل الألوان والنكهات الصناعية أو مثبتات الألوان الغذائية.



ومن أمثلة هذه الأطعمة، الوجبات المجمدة والمشروبات الغازية والنقانق واللحوم الباردة والوجبات السريعة والبسكويت المعبأ والوجبات الخفيفة المالحة.



وبحسب أخصائية التغذية الأميركية، سارا جاروني، فإن "الأطعمة فائقة المعالجة هي تلك التي خضعت لعمليات عديدة، مثل التكرير والتسخين والهدرجة، وما إلى ذلك".



وأضافت: "معظم الأطعمة التي نتناولها كل يوم تتم معالجتها إلى حد ما، لكن الأطعمة فائقة المعالجة تكون الأمور مبالغة فيها".



كيف تؤثر على الجسم؟



وحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، فإن الخطوة الأولى الجيدة في تحديد ما إذا كان الطعام فائق المعالجة، هو إذا كانت المكونات المدرجة تحتوي على عناصر لا تستخدم عادة عند طهي الطعام في المنزل، مثل محلي "مالتوديكسترين" وغيره من المحليات الصناعية.



وأوضحت أخصائية التغذية، الطبيبة ليزا أندروز، أن المواد الأخرى الموجودة في الأطعمة فائقة المعالجة، يمكن أن تشمل "المكونات المستخرجة من الأطعمة الأخرى، مثل بروتين الكازين، وسكر اللاكتوز، والغلوتين (مركب بروتيني)، ومصل اللبن، والزيوت المهدرجة، ومالتوديكسترين، والسكر المقلوب (Inverted sugar)، وشراب الذرة عالي الفركتوز".



ونوهت بأن هناك إضافات يمكن أن تكون عناصر مغذية، مثل الألياف أو الفيتامينات أو المعادن.



ورأت أخصائية التغذية، لورين هاريس بينكوس، أن العديد من الأطعمة فائقة المعالجة لا تشبه التي تصنع في المنزل، مضيفة: "عادةً تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على قائمة طويلة من المكونات التي لن تجدها في مطبخ المنزل".



وعلى الرغم من أن العديد من الأطعمة فائقة المعالجة تحتوي على قائمة طويلة من المكونات، فإن هذا لا يعني تلقائيًا أن الطعام غير صحي.



وفي هذا الصدد، أوضحت هاريس بينكوس، أن الأطعمة المدعمة يمكن أن تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تبدو وكأنها مواد كيميائية ولكنها مهمة للصحة، مثل حمض الفوليك الذي يساعد في منع عيوب الأنبوب العصبي أثناء الحمل.



وعيوبُ الأنبوب العصبي "neural tube defects"، هي نوع معين من العيوب الخلقية للدماغ والعمود الفقري والحبل الشوكي، ويمكن أن تؤدي لاحقا إلى تلف الأعصاب وصعوبات التعلم، والشلل والوفاة لدى الطفل.



ورأت أندروز أنه وبشكل عام، فإن معرفة كميات وأنواع الأطعمة فائقة المعالجة الداخلة في النظام الغذائي، تساعد على التخفيف منها واختيار الأفضل، خاصة التي لا تحتوي بشكل خاص على سكر مضاف وصوديوم ودهون مشبعة.



كيف نحقق التوازن؟



إن تناول المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بالفعل بمخاطر صحية معينة، وإذا كان لديك الدافع لتجنب أي طعام فائق المعالجة، فيمكنك القيام بذلك عن طريق قراءة الملصقات الموجودة على المنتجات الغذائية المعبأة.



وعند القيام بذلك، فمن المهم ملاحظة أنه ليست كل الأطعمة فائقة المعالجة متساوية في الضرر.



وفي هذالصدد أوضحت هاريس بينكوس: "بعض الأطعمة فائقة المعالجة غنية بالعناصر الغذائية أيضًا، مما يعني أنها مصدر للفيتامينات والمعادن وغيرها من المكونات المعززة للصحة".



وأوضحت أن الأطعمة مثل الحبوب الكاملة وحليب الصويا المدعم، توفر العناصر الغذائية التي تشتد الحاجة إليها في أشكال يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة.



وأكدت جاروني أنه لا توجد نسبة مثالية لكمية الأطعمة فائقة المعالجة التي يجب أن تكون في نظامك الغذائي، حيث أن كل شخص لديه احتياجات مختلفة بناءً على إمكانية الحصول على طعام غير معالج، والقدرة على تحمل التكاليف.



وقالت: "لن يضر صحتك إذا تناولت قطعة من الغرانولا (شوفان وعسل ومكسرات ومواد أخرى) فائقة المعالجة أو شطيرة آيس كريم في المناسبات.. الأمر الرئيسي هو معرفة أنواع الأطعمة فائقة المعالجة وعدم الاعتماد عليها في الجزء الأكبر من نظامك الغذائي".

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