900 مادة نستخدمها يوميا تسبب سرطان الثدي

MENAFN - Alghad Newspaper) تقرير جديد يكشف عن أكثر من 900 مادة كيميائية تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. الدراسة تبين أن هذه المواد موجودة في منتجاتنا اليومية وتشمل العبوات والأطعمة ومستحضرات التجميل.أثار تقرير جديد نُشر في موقع مجلة "إينفايرونمينت هيلث بيرسبيكتيف" الأمريكي تأكيدات مخيفة حول تأثير المواد الكيميائية الموجودة في منتجات الغذائية وغيرها على صحة الثدي .

اذ أجرى باحثون من معهد (سايلنت سبرينغ ) وجامعة كاليفورنيا، دراسة استعرضوا فيها معلومات من قواعد بيانات موثوقة للوكالة الدولية لأبحاث السرطان ولوكالة حماية البيئة الأمريكية، للبحث عن المواد الكيميائية التي تم اكتشافها في الأغذية والمواد التي نستخدمها يوميا وعلاقتها بازدياد خطر الإصابة بأورام الثدي.



توسعت الدراسة الجديدة في المعرفة حول المواد الكيميائية ومخاطر سرطانها المحتملة، حيث نظر الباحثون من معهد (سايلنت سبرينغ) وجامعة كاليفورنيا، ليس فقط في المواد التي تسبب الأورام ولكن أيضا في تلك التي تسبب تغييرات بيولوجية. وهذا زاد عدد المواد المراجعة في الدراسة من 279 إلى 921 مادة.



والجدير بالذكر أن هذه المواد الكيميائية تُستخدم في معظم المنتجات اليومية، بما في ذلك مستحضرات التجميل الموجودة تحت عبارة "معطر"، ومنتجات التنظيف، والملابس، وحتى ألعاب الأطفال.



و تقترح الدراسة ضرورة تقييم هذه المواد الكيميائية كمزيج من المواد الكيميائية المستخدمة في المنتجات الاستهلاكية.

ويذكر أن العديد من هذه المواد الكيميائية مسموح بها قانونيًا في صناعة هذه المنتجات في الولايات المتحدة، ودول أخرى، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها آمنة للأشخاص الذين يتعرضون لها، نقلا عن dw.

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