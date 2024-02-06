طريقة للنوم تحمي من تجاعيد الوجه!

MENAFN - Alghad Newspaper)تحتضن الوسادة في المساء وتستيقظ في الصباح مع خطوط على وجهك. يحدث لك هذا عندما ينام المرء ويغمر وجهه بالوسادة، مما يتسبب له في مشكلة قد تتطور إلى تجاعيد دائمة تكسو البشرة، وفق ما جاء في تقرير نشرته مجلة "بيلد" الألمانية.



إن نمط النوم هذا يضعف حاجز الجلد، ويؤدي إلى فقدان المزيد من الرطوبة ويمنع إنتاج الكولاجين، الذي يضمن بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد، لهذا قدمت المجلة الألمانية "بيلد" ثلاثة نصائح عملية للأشخاص الذين تعودوا على طريقة النوم هذه:



وضعية النوم وليس غلاف الوسادة!



النصيحة الأولى قد تثير دهشتك. اجعل نفسك غير مرتاح! نعم، كما قرأت تماماً، وللقيام بذلك يمكنك وضع كرة تنس أو جوارب ملفوفة في كل جيب من جيوب ملابس نومك. هذه الطريقة تمنعكي من الاستلقاء على أحد جانبيك وغمر وجهك في الوسادة.



أما ا لنصيحة الثانية والمعروف عن أن الفنانة الأمريكية الشهيرة "جنيفر لوبيز" تتبعها ولهذا سميت بـ"طريقة جنيفر لوبيز". ويمكنك القيام بها أيضاً ببساطة عن طريق تكديس عدة وسائد حولك على اليسار واليمين لمنع الاستدارة.



وا لنصيحة الأخير ة تتمثل بكل بساطة في الممارسة، الممارسة، ثم الممارسة.الوضعية التي تفضلون النوم بها، هي عادة صرفة. حتى لو كان الأمر صعبًا في البداية، فمع قليل من التدريب سيتم التغيير من التعود

من النوم على الجانب إلى النوم على الظهر في وقت قصير.



كثيراً ما يتردد أن أغطية الوسائدالحريرية مضادة للتجاعيد، وهذا على الأقل ما تروج له العديد من الشركات المصنعة، نقلا عن موقع dw.

ولكن طبيب الأمراض الجلدية، د. كريستوف ليبيش يصف ذلك بـ: "مجرد هراء". ويوضح الطبيب المختص في تصريح خص به المجلة الألمانية أن "بعض أوضاع النوم تسبب التجاعيد، والتي يصعب منعها، حتى مع استخدام الوسائد الحريرية".

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