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تخصيص 10 ملايين دينار لدعم الراكب العمّاني

2/6/2024 2:35:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رفع أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة باسمه وأعضاء مجلس الأمانة ومنتسبيها كافة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الـ 62.

جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة العادية الثانية لمجلس الأمانة لعام 2024، وصادق خلالها على تخصيص 10 ملايين دينار لدعم الراكب العماني (باص عمان) خلال عام 2024، وتحويل المبلغ لشركة رؤية عمان للنقل، علما أن المبلغ مرصود ضمن موازنة الأمانة لعام 2024 تحت بند مصاريف النقل العام.

وصادق المجلس على تنسيب لجنة التخطيط المالي بالموافقة على التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي، وتعليمات التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في أمانة عمان، وتعليمات الصرف من السلفة، وعلى جدول المناقلات وحساب القطع السنوي لعام 2023 وإقرار البيانات المالية الختامية لعام 2023.

ووافق مجلس أمانة عمان على اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة المرصد الحضري بعد إجراء الدراسة والاطلاع على المهام والواجبات المناطة بالدائرة.

واطلع المجلس على إنجازات دوائر ومناطق الأمانة خلال العام 2023، وعلى الإجراءات المتخذة من قبل اللجان المنبثقة عن مجلس الأمانة وإنجازاتها خلال النصف الثاني من العام الماضي.

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