Wednesday, 07 February 2024 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس امناء جائزة جامعة الأمـیر محـمد يضاعف قيمتها لنصف مليون دولار

2/6/2024 2:35:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مجلس امناء جائزة جامعة الأمـیر محـمد بـن فھـد مـضاعـفة قـیمة الـجائـزة الـى نـصف مـلیون دولار وتحویلھا الى جائزة عالمیة.
واعلنت الامانة العامة للجائزة عن أسماء الفائزين بـجائـزة جـامـعة الأمـیر محـمد بـن فھـد لأفـضل إنـتاج عـلمي للدورة الأولـى لـلجائـزة والـتي یـبلغ مجـموع جـوائـزھـا ٢٥٠ الـف دولار.
وشارك بالاجـتماع الـذي عـقد في جـامـعة الأمـیر محـمد بـن فھـد بـمدیـنة الـخبر بـرئـاسـة رئـیس مجـلس الأمـناء رئـیس الـجامـعة الـدكـتور عیسـى بـن حـسن الأنـصاري، بـحضور أعـضاء المجـلس: الـدكـتور عـمرو عـزت سـلامـة الأمـین الـعام لاتـحاد الـجامـعات الـعربـیة، الـدكـتور عـدنـان بـدران .
كما شارك الـدكـتور محـمد عـوض تـاج الـدیـن مسـتشار رئـیس جـمھوریـة مـصر لـلشؤون الـصحیة والـوقـائـیة، الـدكـتور محـمود الـمتیني الـرئـیس الـسابـق لـجامـعة عـین شـمس، الـدكـتور فـیصل بـن یـوسـف الـعنزي نـائـب رئـیس جـامـعة الأمـیر محـمد بـن فھـد لـلشؤون الأكـادیـمیة، الـدكـتور عـبدالـرحـیم احـمد الـحنیطي الأمـین الـعام الـمساعـد لاتـحاد الـجامـعات الـعربـیة، السـیدة لـینا الـبیطار مـدیـرة الإدارة الـعامـة لاتـحاد الجامعات العربیة والسید وھیب كراجھ مدیر الاعلام والعلاقات العامة في الاتحاد.
وتـلقت الأمـانـة فـي الـدورة الأولـى لـلجائـزة 650 طـلبا لـلمشاركـة فـي فـروع الـجائـزة ال 6 وبـعد مـراجـعة الـطلبات المسـتوفـیة للشـروط وتـقییم الأعـمال الـمتقدمـة لـلمشاركـة وتـطبیق الـمعایـیر والشـروط تـم الـموافـقة عـلى ٤٧٢ طلبا فـیما تـم اسـتبعاد ١٧٨ طلبا لـعدم استیفائھم الشروط المطلوبة، بينما تم حجب الجائزة عن فرع واحد من فروعھا .
وتوزعت نتائج الفائزین في فروع الجائزة على جائزة أفضل إنتاج علمي في البحث العلمي حيث فازت بها الجامعة التكنولوجیة العراقية وجامعة القصیم السعودیة وعن فرع أفضل إنتاج علمي في الریادة والابتكار فازت جامعة المنصورة المنصورة وجامعة بابل العراقية .
وفاز بجائزة أفضل إنتاج علمي في التقنیة والتحول الرقمي جامعة بابل العراقية فيما
فاز جائزة أفـضل مشـروع بـحثي مشـترك بـین جـامـعات عـربـیة وجـامـعات دولیة المشــروع الــمقدم مــن الــجامــعات : الــبریــطانــیة - مــصر ، شــقراء- الــسعودیــة، قــاصــدي مــربــاح ورقــلة- الجــزائــر، Lincolin- بریطانیا عــنوان المشــروع: الإدارة المســتدامــة لــلنفایــات الــزراعــیة فــي المناطق الریفیة: خارطة طریق للاقتصاد الدائري والمعمل الحي.
وحصلت جامعتا سوهاج وحلوان المصريتين على جـائـزة أفـضل انـتاج عـلمي یخـدم الـتنمیة الـمجتمعیة فـي إطـار أھـداف التنمیة المستدامة فيما تم حجب جـائـزة أفـضل مشـروع تخـرج طـلبة الـمرحـلة الـجامـعیة الأولى .
یـذكـر أن ھـذه الـجائـزة تـعد إحـدى مـبادرات جـامـعة الأمـیر محـمد بـن فھـد عـلى مسـتوى
العالم والتي اطلقت خلال المؤتمر العام لإتحاد الجامعات العربية في دورتھ الـ٥٣.
وتھـدف الـجائـزة التي تنظمها الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية بالإجراءات العلمية والفنية لتقييم البحوث وفرزها بالتعاون مع مجموعة من الخُبراء والعُلماء العرب في الجامعات العربية إلـى تـعزیـز الـبحث الـعلمي والـبحوث الـتطبیقیة والارتـقاء بمسـتوى الـبحث الـعلمي فـي الـوطـن الـعربـي، والـتعاون بـین الـجامـعات الـعربـیة فـي الـمجالات الـعلمیة والأكـادیـمیة لـزیـادة قـدراتـھا الـتنافسـیة عـلى المسـتوى الإقـلیمي والـعالـمي ، إضـافـة إلـى تـعزیـز ثـقافـة الـبحث الـعلمي والـتشجیع عـلى النشـر فـي الـمجلات الـعلمیة وخـلق روح المنافسة العلمیة بین الباحثین عمومًا .
ویـأتـي إطـلاق ھـذه الـجائـزة فـي إطـار التعاون والمسؤولية المُحتمعية والعلمية لجامعة الأمـیر محـمد بـن فھـد واتحاد الجامعات العربية وتـأكـید لـدور الجامعة الـبارز فـي الـمساھـمة فـي إثـراء الـبحث الـعلمي ودفـع مسـیرتـه وازدھـاره وتـشجیع الـباحـثین عـلى مسـتوى الـوطـن الـعربـي لمواصلة الـمزیـد مـن البحوث العلمیة الممیزة .

MENAFN06022024000072011014ID1107818508

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث