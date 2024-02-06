مجلس امناء جائزة جامعة الأمـیر محـمد يضاعف قيمتها لنصف مليون دولار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر مجلس امناء جائزة جامعة الأمـیر محـمد بـن فھـد مـضاعـفة قـیمة الـجائـزة الـى نـصف مـلیون دولار وتحویلھا الى جائزة عالمیة.
واعلنت الامانة العامة للجائزة عن أسماء الفائزين بـجائـزة جـامـعة الأمـیر محـمد بـن فھـد لأفـضل إنـتاج عـلمي للدورة الأولـى لـلجائـزة والـتي یـبلغ مجـموع جـوائـزھـا ٢٥٠ الـف دولار.
وشارك بالاجـتماع الـذي عـقد في جـامـعة الأمـیر محـمد بـن فھـد بـمدیـنة الـخبر بـرئـاسـة رئـیس مجـلس الأمـناء رئـیس الـجامـعة الـدكـتور عیسـى بـن حـسن الأنـصاري، بـحضور أعـضاء المجـلس: الـدكـتور عـمرو عـزت سـلامـة الأمـین الـعام لاتـحاد الـجامـعات الـعربـیة، الـدكـتور عـدنـان بـدران .
كما شارك الـدكـتور محـمد عـوض تـاج الـدیـن مسـتشار رئـیس جـمھوریـة مـصر لـلشؤون الـصحیة والـوقـائـیة، الـدكـتور محـمود الـمتیني الـرئـیس الـسابـق لـجامـعة عـین شـمس، الـدكـتور فـیصل بـن یـوسـف الـعنزي نـائـب رئـیس جـامـعة الأمـیر محـمد بـن فھـد لـلشؤون الأكـادیـمیة، الـدكـتور عـبدالـرحـیم احـمد الـحنیطي الأمـین الـعام الـمساعـد لاتـحاد الـجامـعات الـعربـیة، السـیدة لـینا الـبیطار مـدیـرة الإدارة الـعامـة لاتـحاد الجامعات العربیة والسید وھیب كراجھ مدیر الاعلام والعلاقات العامة في الاتحاد.
وتـلقت الأمـانـة فـي الـدورة الأولـى لـلجائـزة 650 طـلبا لـلمشاركـة فـي فـروع الـجائـزة ال 6 وبـعد مـراجـعة الـطلبات المسـتوفـیة للشـروط وتـقییم الأعـمال الـمتقدمـة لـلمشاركـة وتـطبیق الـمعایـیر والشـروط تـم الـموافـقة عـلى ٤٧٢ طلبا فـیما تـم اسـتبعاد ١٧٨ طلبا لـعدم استیفائھم الشروط المطلوبة، بينما تم حجب الجائزة عن فرع واحد من فروعھا .
وتوزعت نتائج الفائزین في فروع الجائزة على جائزة أفضل إنتاج علمي في البحث العلمي حيث فازت بها الجامعة التكنولوجیة العراقية وجامعة القصیم السعودیة وعن فرع أفضل إنتاج علمي في الریادة والابتكار فازت جامعة المنصورة المنصورة وجامعة بابل العراقية .
وفاز بجائزة أفضل إنتاج علمي في التقنیة والتحول الرقمي جامعة بابل العراقية فيما
فاز جائزة أفـضل مشـروع بـحثي مشـترك بـین جـامـعات عـربـیة وجـامـعات دولیة المشــروع الــمقدم مــن الــجامــعات : الــبریــطانــیة - مــصر ، شــقراء- الــسعودیــة، قــاصــدي مــربــاح ورقــلة- الجــزائــر، Lincolin- بریطانیا عــنوان المشــروع: الإدارة المســتدامــة لــلنفایــات الــزراعــیة فــي المناطق الریفیة: خارطة طریق للاقتصاد الدائري والمعمل الحي.
وحصلت جامعتا سوهاج وحلوان المصريتين على جـائـزة أفـضل انـتاج عـلمي یخـدم الـتنمیة الـمجتمعیة فـي إطـار أھـداف التنمیة المستدامة فيما تم حجب جـائـزة أفـضل مشـروع تخـرج طـلبة الـمرحـلة الـجامـعیة الأولى .
یـذكـر أن ھـذه الـجائـزة تـعد إحـدى مـبادرات جـامـعة الأمـیر محـمد بـن فھـد عـلى مسـتوى
العالم والتي اطلقت خلال المؤتمر العام لإتحاد الجامعات العربية في دورتھ الـ٥٣.
وتھـدف الـجائـزة التي تنظمها الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية بالإجراءات العلمية والفنية لتقييم البحوث وفرزها بالتعاون مع مجموعة من الخُبراء والعُلماء العرب في الجامعات العربية إلـى تـعزیـز الـبحث الـعلمي والـبحوث الـتطبیقیة والارتـقاء بمسـتوى الـبحث الـعلمي فـي الـوطـن الـعربـي، والـتعاون بـین الـجامـعات الـعربـیة فـي الـمجالات الـعلمیة والأكـادیـمیة لـزیـادة قـدراتـھا الـتنافسـیة عـلى المسـتوى الإقـلیمي والـعالـمي ، إضـافـة إلـى تـعزیـز ثـقافـة الـبحث الـعلمي والـتشجیع عـلى النشـر فـي الـمجلات الـعلمیة وخـلق روح المنافسة العلمیة بین الباحثین عمومًا .
ویـأتـي إطـلاق ھـذه الـجائـزة فـي إطـار التعاون والمسؤولية المُحتمعية والعلمية لجامعة الأمـیر محـمد بـن فھـد واتحاد الجامعات العربية وتـأكـید لـدور الجامعة الـبارز فـي الـمساھـمة فـي إثـراء الـبحث الـعلمي ودفـع مسـیرتـه وازدھـاره وتـشجیع الـباحـثین عـلى مسـتوى الـوطـن الـعربـي لمواصلة الـمزیـد مـن البحوث العلمیة الممیزة .
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