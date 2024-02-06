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الأمانة: تخصيص 10 ملايين دينار لدعم ركاب باص عمان

2/6/2024 2:35:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صادق مجلس أمانة عمان خلال جلسته العادية الثانية لهذا العام على تخصيص 10 ملايين دينار لدعم ركاب باص عمان، وتحويل المبلغ المرصود ضمن موازنة الأمانة تحت بند مصاريف النقل العام لشركة رؤية عمان للنقل.
كما صادق المجلس خلال الجلسة التي ترأسها أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على تنسيب لجنة التخطيط المالي بالموافقة على التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي، وتعليمات التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الأمانة، وتعليمات الصرف من السلفة، وجدول المناقلات وحساب القطع السنوي وإقرار البيانات المالية الختامية لعام 2023.
ووافق المجلس على اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة المرصد الحضري بعد إجراء الدراسة والاطلاع على المهام والواجبات المناطة بالدائرة.
واطلع المجلس كذلك على إنجازات دوائر ومناطق الأمانة لعام 2023، والإجراءات المتخذة من قبل اللجان المنبثقة عن مجلس الأمانة وإنجازاتها خلال النصف الثاني من العام الماضي.
--(بترا)

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