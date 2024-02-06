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الأوقاف: توزيع 500 قسيمة شرائية على أسر فقيرة

2/6/2024 2:35:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيريّة في قضاء لب مليح بمحافظة مادبا.

وقال الخلايلة، إنَّ من حسن الطالع أنّنا نلتقي في ذكرى الإسراء والمعراج وذكرى مولد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مؤكّدًا على أنَّ جلالة الملك وجّه بالنزول إلى الميدان والاستماع لملاحظات المواطنين والوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها.

وأضاف أنَّ ذكرى الإسراء والمعراج التي سطّرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والتي ربطت بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، تُؤكّد على أهمية المسجد الأقصى المكان الذي عرج منه نبينا الكريم إلى السماء، داعيًا الله عز وجل ونحن نتفيأ ذكرى الإسراء والمعراج أن يخفف عن الأهل في قطاع غزَّة وينصرهم على عدوهم.

وبيّن الخلايلة، أنَّ نبينا الكريم علّمنا أنَّ "مثل المؤمنين في تَوادِّهم، وتَرَاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ. مثل الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمّى" لافتًا إلى أنَّ الوزارة عبر برامج صندوق الزكاة الخيريّة تسعى لتطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الداعية للتكاتف والتعاون والتعاضد.

وأشار إلى أنَّ الزكاة و صندوق الزكاة يحكمهما قانون في الأردن، مُشيدًا بدور لجان الزكاة التي تعمل على تطبيق فريضة من أعظم الفرائض.

وأعلن الوزير عن توزيع قسائم شرائية بواقع 500 قسيمة بقيمة 30 ديناراً على الأسر الفقيرة والمحتاجة، ومساعدات نقدية لـ 50 طالبا جامعيا، و50 يتيماً بواقع 100 دينار لكل طالب ويتيم، و300 طرد غذائي مُقدّمة من المحسن محمد أبو صوفة.

وأشار إلى وجود 100 عائلة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة في محافظة مادبا، 20 منها في قضاء لب ومليح، إضافة لوجود 75 يتيمًا يتقاضون كفالات أيتام في المحافظة وترميم 3 منازل في قضاء لب ومليح.

وأبدى الخلايلة، استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل وزيادة المشاريع التأهيلية وترميم المنازل المحتاجة للترميم للأسر الفقيرة والمحتاجة ضمن الشروط والتعليمات التي تحكم صندوق الزكاة والإمكانيات المتاحة.

وافتتح وزير الأوقاف اليوم الطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيريّة والذي قدّم الرعاية الطبيّة في عديد من الاختصاصات.

وحضر الافتتاح، النائب أسماء الرواحنة، ومحافظ محافظة مادبا نايف الهدايات، ورئيس مجلس محافظة مادبا محمد أبو ركبة، ومدير قضاء لب مليح مخلد الحماد، ورئيس بلدية لب ومليح حسين السمارات، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات ومساعد الأمين لشؤون الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا ومدير مديرية أوقاف مادبا هاني الشوابكة وعدد من وجهاء وأهالي القضاء.

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