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حالة عدم استقرار جوي تقترب من الأردن

2/6/2024 2:35:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تستمر فرصة تساقط الأمطار وظهور كميات من السحب المنخفضة وتشكل الضباب فوق المرتفعات اليوم الثلاثاء، فيما يكون الطقس مستقرا وباردا نسبياً اعتباراً من يوم غد الأربعاء وخلال يومي الخميس والجمعة، بحسب موقع "طقس العرب".

ويتشكل الضباب صباح الأربعاء على بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً مع ظهور السحب المتفرقة أثناء النهار.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة الخميس، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق.

أما الجمعة فيكون الطقس باردا نسبياً ومستقرا مع ظُهور السحب المتفرقة.

وتكون هناك فرصة لنشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي السبت، وبخاصة على المناطق الشرقية من المملكة. والله أعلم.

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