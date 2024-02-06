حالة عدم استقرار جوي تقترب من الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تستمر فرصة تساقط الأمطار وظهور كميات من السحب
المنخفضة وتشكل الضباب فوق المرتفعات اليوم الثلاثاء، فيما يكون الطقس مستقرا
وباردا نسبياً اعتباراً من يوم غد الأربعاء وخلال يومي الخميس والجمعة، بحسب موقع
"طقس العرب".
ويتشكل الضباب صباح الأربعاء على بعض المناطق،
ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً مع ظهور السحب
المتفرقة أثناء النهار.
ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة الخميس، مع
بقاء الأجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق.
أما الجمعة فيكون الطقس باردا نسبياً ومستقرا
مع ظُهور السحب المتفرقة.
وتكون هناك فرصة لنشوء حالة من عدم الاستقرار
الجوي السبت، وبخاصة على المناطق الشرقية من المملكة. والله أعلم.
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