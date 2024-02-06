ولي العهد: فالنا الفوز

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، ستوري لدعم المنتخب الوطني، في مواجهته ضد كوريا الجنوبية.
وكتب سموه:“فالنا الفوز إن شاء الله بالتوفيق للنشامى”.
وينافس المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الكوري الجنوبي في نصف نهائي كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.
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