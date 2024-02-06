رئيس الوزراء يقرر استحداث علم اليوبيل الفضي

MENAFN - Alghad Newspaper) بمناسبة مرور 25 عاماً على جلوس جلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين على العرش، قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استحداث "علم اليوبيل_الفضي "لغايات رفعه على سواري الأعلام، ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 7 شباط وحتى نهاية العام الجاري.

وتضمَّن القرار أن يُرفَع علم اليوبيل الفضِّي بحيث يكون على يمين النَّاظر، والعلم الأردني على يساره.



ويكون قياس العلم بنفس نِسب وقياسات العلم الأردني (الطُّول ضعف العرض) وعلى أن يكون قياس العلم الدَّاخلي (90 * 180سم) وارتفاع السَّارية من الأرض (230سم)، وقياس العلم الخارجي (180 *360سم) فأكبر، ويكون ارتفاع السَّارية عن الأرض متناسباً مع حجم العلم الخارجي؛ فيما يكون قياس علم الطَّاولة (12*24سم) وارتفاع السَّارية عن الطَّاولة (30سم).



وستتوافر نسخة إلكترونيَّة للعلم بجودة عالية، ويمكن الحصول عليها ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء من خلال الموقع الإلكتروني الرَّسمي للدِّيوان الملكي الهاشمي العامر ( ).