الملكة: فريق بيرفع الرأس

الملكة: فريق بيرفع الرأس
التاريخ
2/6/2024 2:35:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) هنأت جلالة الملكة رانيا مساء الثلاثاء، المنتخب الوطني لكرة القدم بتأهله لأول مرة إلى نهائي بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيئ.
وكتبت جلالتها عبر عبر "منصة إكس": "فريق بيرفع الرأس. ألف مبارك الفوز وان شاء الله الكأس أردني."
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