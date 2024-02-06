ولي العهد: كتبتم التاريخ وصنعتم المجد
التاريخ
2/6/2024 2:35:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مساء الثلاثاء، المنتخب الوطني لكرة القدم، بتأهله إلى نهائي بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيئ.
ونشر سموه عبر“انستقرام”: "كتبتم التاريخ وصنعتم المجد مليون مبروك للأردن والأردنيين."
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