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الأردن يدين الهجوم الذي استهدف محكمة في اسطنبول التركية

2/6/2024 2:35:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم المسلح الذي استهدف محكمة في
مدينة اسطنبول التركية، اليوم الثلاثاء، وأسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
وأكد
الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تضامن المملكة مع
الجمهورية التركية الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال
العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين والمنشآت الرسمية، معرباً
عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

MENAFN06022024000072011014ID1107818497

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