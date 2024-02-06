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لوفيغارو: تقارب تكتيكي حقيقي بين واشنطن وطهران لتجنب الحرب

2/6/2024 2:35:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الكاتب في صحيفة“لوفيغارو” الفرنسية، رينو جيرار، إنه بعيداً عن الاختلافات الأيديولوجية بين أمريكا وإيران، هناك اليوم تقارب تكتيكي حقيقي بين هاتين القوتين لتجنب خوض الحرب.
وأشار جيرار إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 47 آخرين يوم 28 يناير 2024، في هجوم على قاعدتهم داخل الأراضي الأردنية الواقعة في الطرف الشمالي الشرقي من البلاد، والمسؤولة عن مراقبة الميليشيات الجهادية العاملة في مناطق قريبة جدا من سوريا والعراق.
فقد تعرضت القاعدة الأمريكية هذه لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، نفذته ميليشيا“المقاومة الإسلامية في العراق“، القريبة أيديولوجياً من الملالي الإيرانيين. تمكّن رجال الميليشيات من استخدام الخداع لاختراق الدفاعات المضادة للطائرات في القاعدة، حيث انتظروا عودة طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار قبل إطلاق طائرتهم، من أجل خلق ارتباك بين“مشغلي الرادارات” المناوبين.
وعلى غرار الحوثيين في اليمن، تنتقد الميليشيات الشيعية في العراق، الأمريكيين بسبب دعمهم السياسي والعسكري للغزو الإسرائيلي لقطاع غزة منذ أكتوبر الماضي. ولم ينجح الجيش الإسرائيلي حتى الآن في القبض على قادة حماس العسكريين أو تحرير المحتجزين، لكنه دمر بالقنابل الأمريكية، جزءاً كبيراً من المنازل، مما دفع غالبية المدنيين الفلسطينيين إلى النزوح.
اعتبر جيرار أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أراد من العمليات الانتقامية المكثفة التي نفذها الجيش الأمريكي يوم الثاني من فبراير الجاري، أن يُظهر للناخبين الأمريكيين أنه سيدافع دائماً بأكبر قدر من الحزم عن حياة جنودهم، وإرسال رسالة واضحة إلى جميع ميليشيات في الشرق الأوسط التي انضمت أو تريد الانضمام إلى محور المقاومة ضد إسرائيل الذي ترعاه طهران.
وقد تأخرت هذه الضربات الأمريكية في العراق وسوريا لإتاحة الوقت للمستشارين الإيرانيين المحتملين المنتشرين مع هذه الميليشيات للمغادرة. وقبل أن يبدأ زيارته الخامسة إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب على غزة، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لمنع تصعيد الصراع، وأنها لا ترغب في الحرب مع إيران. وفي الخامس من فبراير الجاري، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أيضا أن بلاده لا تريد التصعيد، وأنه ليس لديها“وكلاء” في المنطقة.
ورأى جيرار أن إيران ترغب في نزع فتيل الاتهامات الموجهة إليها بمهاجمة المصالح الغربية عبر وسائل غير مباشرة. وليس من الخطأ أيضا أن تتمتع ميليشيات الشرق الأوسط القريبة أيديولوجياً من طهران باستقلالية معينة في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، الهجوم الذي شنه حزب الله اللبناني يوم 12 يوليو 2006 ضد دورية تابعة للجيش الإسرائيلي (والذي أدى إلى حرب مدمرة استمرت 33 يوماً) لم يكن قد تم تقديمه إلى إيران للموافقة عليه. الشيء نفسه بالنسبة لهجوم حماس يوم السابع من أكتوبر الماضي، كما يُشير الكاتب.
ومن الناحية الأيديولوجية -يتابع الكاتب- يوجّه الملالي الاتهامات لأمريكا، من خلال منطق من خطوتين. فبالنسبة لهم، إسرائيل دولة غير شرعية ناتجة عن الظلم الاستعماري، الذي تستخدمه أمريكا“كوكيل” لزعزعة استقرار المنطقة بأكملها. ولكن بعيداً عن الاختلافات الأيديولوجية بين أمريكا وإيران، هناك اليوم تقارب تكتيكي حقيقي بين هاتين القوتين لتجنب خوض الحرب. لقد أدرك كلاهما أنه ليس هناك أي شيء يكسبانه على الإطلاق.
أما إيران فقد بلغت بالفعل قمة السعادة الدبلوماسية دون أن تخسر جندياً واحدا، و بعد أن قُدمت لها الحرب في غزة كهدية على طبق من فضة، وأعادت إليها قيادة غير متوقعة في الشرق الأوسط، وجعلت العالم ينسى دورها المثير للجدل في سوريا. كما تراجعت السعودية التي تصالحت معها عبر الصينيين عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وتدرك إيران تماماً تكلفة“صداقتها” مع الصين وروسيا. ويرغب نظامها الثيوقراطي سراً في إبرام“صفقة كبرى” مع الأمريكيين، حيث يتم وضع كل شيء على الطاولة: الطاقة النووية، والعقوبات والبنية الأمنية الجديدة للشرق الأوسط. ويضيف جيرار أن الملالي يريدون الحفاظ على طبيعة نظامهم، لكنهم يريدون أن تصبح إيران قوة تجارية كبرى مرة أخرى، على الأقل للحد من استياء شبابها. وفيما يتعلق بما يسمونه“الكيان الصهيوني”، لديهم مخرج خطابي جاهز:“سنتبع في كل الظروف ما يقرره الفلسطينيون”.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم تحصين الديمقراطيين الموجودين في السلطة منذ فترة طويلة ضد التدخلات العسكرية للمحافظين الجدد في أرض الإسلام، والتي من المفترض أن تجلب السلام من خلال إقامة ديمقراطيات على النمط الغربي. في مواجهة دونالد ترامب، الذي من المحتمل أن يواجهه انتخابيا، لا يريد جو بايدن الظهور كرئيس متشدد. وإذا سمحت له الظروف، فإنه يود أن يقدم نفسه، في غضون ستة أشهر، للناخبين الأمريكيين، باعتباره الرجل الذي نجح في تطبيع العلاقات مع طهران، بعد خمسة وأربعين عاماً من القطيعة.
وأنهى رينو جيرار مقاله بالقول إن العداء الإسرائيلي- الإيراني، والأمريكي- الإيراني ليس له جذور في التاريخ ولا في الجغرافيا، فهو عداء مصطنع، يتغذى على اعتبارات سياسية داخلية لدى الجانبين. والاستراتيجيون أصحاب الرؤية طويلة المدى يعرفون ذلك جيداً، في واشنطن، وفي تل أبيب، كما في طهران.-(وكالات)

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