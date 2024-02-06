الأونروا: ما نملكه من تمويل سينفد مع نهاية الشهر الحالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المستشار الإعلامي والناطق باسم وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة إن "قرار المانحين
تعليق تمويلهم للوكالة امر خطير ومرعب"، داعيا إلى التراجع عنه حفاظا على
سكان غزة.
وأوضح أبو حسنة في تصريح اليوم الثلاثاء، أن
اللجنة المستقلة المعينة من الأمين العام للأمم المتحدة "ستبحث في آليات
تعامل الأونروا في قضية الحيادية وسترى إن كانت الوكالة تطبق هذه المعايير أم
لا"، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع توصيات سيتم نشرها أواخر نيسان/ أبريل.
وأضاف، أن "تعليق المساهمات سيكون تأثيرا
مدمرا على عمليات الأونروا في مناطق عملها الخمسة وكذلك على رواتب الموظفين"،
مشددا على أن الأونروا في غزة هي شريان حياة لكل الفلسطينيين وليس فقط للاجئين.
وقال أبو حسنة إن إيقاف عمليات الأونروا
وبالذات في غزة يعني أننا نحكم بالموت على هؤلاء السكان الذين لم يتبق لهم سوى
الوكالة، موضحا أن ما نملكه من تمويل سينفد مع نهاية هذا الشهر. (بترا)
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