حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على غزة

حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على غزة
التاريخ
2/6/2024 2:35:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال
الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصابا خلال الساعات الـ24
الماضية.
وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان
الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 27 ألفا و585 شهيدا، و66 ألفا و978 مصابا منذ يوم
7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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