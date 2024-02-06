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حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على غزة

2/6/2024 2:35:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 27 ألفا و585 شهيدا، و66 ألفا و978 مصابا منذ يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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