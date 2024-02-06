Wednesday, 07 February 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة: أكثر من نصف سكان غزة متكدسون في رفح

2/6/2024 2:35:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة أصبحت تشمل ثلثي القطاع.

وأضاف المكتب- في بيان- أن أكثر من نصف سكان القطاع متكدسون بمدينة رفح على حدود مصر والمناطق المحيطة بها. (الجزيرة نت)

MENAFN06022024000072011014ID1107818493

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث