الأمم المتحدة: أكثر من نصف سكان غزة متكدسون في رفح

الأمم المتحدة: أكثر من نصف سكان غزة متكدسون في رفح
التاريخ
2/6/2024 2:35:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون
الإنسانية إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة أصبحت تشمل ثلثي القطاع.
وأضاف المكتب- في بيان- أن أكثر من نصف سكان
القطاع متكدسون بمدينة رفح على حدود مصر والمناطق المحيطة بها. (الجزيرة نت)
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