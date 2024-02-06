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عالجت جنودا أردنيين في 67.. قيادة ميداني نابلس تزور الحاجة الفلسطينية آمنة واكد

2/6/2024 2:35:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زار وفد من قيادة المستشفى الميداني الأردني الخاص نابلس/1، الحاجة آمنة محمد نمر واكد، والتي عالجت في عام 1967 جنودا أردنيين عدد (2) من مرتبات الجيش العربي، وما لبثوا أن فارقوا الحياة حتى قامت بدفنهم، وإخفاء جثامينهم آنذاك وبناء ضريحين بالقرب من منزلها.

يأتي ذلك بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وتبين أن الحاجة آمنة والتي تبلغ من العمر 84 عاماً بعد الاطلاع على وضعها، تعاني من عدة أمراض نظراً لكبر سنها، حيث قامت قيادة المستشفى بإرسال فريق طبي مختص للكشف على حالتها وإجراء العلاج الأولي اللازم لها، كما تبين خلال الزيارة صعوبة الحالة المعيشية وسوء الوضع الاقتصادي للمذكورة، وتم تزويدها بالمواد الطبية والمعيشية اللازمة.

وكرّم الوفد الحاجة آمنة باسم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي؛ نظراً لما قامت به من الحفاظ على رفاة الشهداء الأردنيين وهم (عبد الكريم جدعان العزام، وشاكر عبد الجليل علوان العبادي).

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