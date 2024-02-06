الاحتلال اعتقل 6870 بالضفة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الشهر الماضي 1236 مواطنا في الضفة الغربية بينهم 30 امرأة و73 طفلا.
وأضاف النادي في بيان أن عدد المعتقلين في الضفة بعد 7 أكتوبر ارتفع إلى 6870، مؤكدا أن المعتقلون وعائلاتهم تعرضوا لاعتداءات شملت الضرب المبرح، واستخدام أفراد من العائلات ومنهم نساء، رهائن للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه.
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