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الاحتلال اعتقل 6870 بالضفة منذ 7 أكتوبر

2/6/2024 2:35:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الشهر الماضي 1236 مواطنا في الضفة الغربية بينهم 30 امرأة و73 طفلا.

وأضاف النادي في بيان أن عدد المعتقلين في الضفة بعد 7 أكتوبر ارتفع إلى 6870، مؤكدا أن المعتقلون وعائلاتهم تعرضوا لاعتداءات شملت الضرب المبرح، واستخدام أفراد من العائلات ومنهم نساء، رهائن للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه.

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