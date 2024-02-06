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وحدات طبية إسرائيلية تواصل نقل جرحى من معارك شمال غزة

2/6/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تواصل وحدات طبية إسرائيلية نقل جرحى عسكريين من معارك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، بحسب قناة "الجزيرة".

وفي سياق متصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين بجروح إثر سقوط صاروخ في منطقة مرغليوت الحدودية مع لبنان.

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