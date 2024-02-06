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مئات الإسرائيليين يعرقلون دخول المساعدات إلى غزة (فيديو)

2/6/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت قناة الجزيرة إن مئات المتظاهرين الإسرائيليين يحاولون عرقلة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عند معبر كرم أبو سالم.

ومنذ أيام يقوم محتجون إسرائيليون مقربون من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإغلاق معبر كرم أبو سالم لمنع الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة، لحين الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.

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