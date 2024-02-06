إصابة 2828 عسكري إسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 عسكريين اليوم الثلاثاء في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.
وأضاف -بيان للجيش- أن عدد الضابط والجنود الذين أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة، ارتفع إلى 2828، بينهم 1304 منذ بدء الهجوم البري.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مراسل الجزيرة إن وحدات طبية إسرائيلية تواصل نقل جرحى عسكريين من معارك مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.
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