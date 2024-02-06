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إصابة 2828 عسكري إسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة

2/6/2024 2:34:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 عسكريين اليوم الثلاثاء في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.
وأضاف -بيان للجيش- أن عدد الضابط والجنود الذين أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة، ارتفع إلى 2828، بينهم 1304 منذ بدء الهجوم البري.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مراسل الجزيرة إن وحدات طبية إسرائيلية تواصل نقل جرحى عسكريين من معارك مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

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