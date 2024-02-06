نجل بن غفير يصف بايدن بـ”الخرِف”.. والده يتدخل ويعتذر

وتراجع بن غفير الابن عن تغريدته التي نشرها على منصة "إكس"، واستبدلها، الثلاثاء، بتغريدة كتب فيها "السيد الرئيس، معذرة".



وكان بن غفير الابن كتب في تغريدته التي حذفها: "في هذه الأوقات الصعبة من المهم زيادة الوعي بمرض الزهايمر، وهو مرض تنكسي يصيب الدماغ، وهو السبب الأكثر شيوعاً للتدهور المعرفي والخرف في سن الشيخوخة، وهو مرض خطير يضعف أداء الشخص وقدرته على التصرف"، وأرفق تغريدته بصورة للرئيس الأمريكي بايدن.



واعتذر بن غفير للرئيس الأمريكي على تغريدة ابنه.



وكتب في تغريدة على منصة "إكس"، الثلاثاء: "شوبال ابني، هو المفضل لدي على الإطلاق، لكنه ارتكب الليلة خطأً فادحاً في تغريدة أرفضها بشدة"، وأضاف: "الولايات المتحدة هي صديقتنا العظيمة، والرئيس بايدن صديق لإسرائيل، وحتى لو كنت أختلف مع سلوكه فلا مجال، لا سمح الله، للأسلوب المذموم".



وتابع بن غفير: "احترام الإنسانية هو أولاً وثانياً، هكذا أقوم بتربية أطفالي، وأعتذر عن كلام ابني".



وسبق لبن غفير أن انتقد مرات عديدة الولايات المتحدة والرئيس بايدن.



والإثنين قال بن غفير إن الإسرائيليين منزعجون من القيود والتوجيهات التي فرضتها علينا إدارة بايدن، وخاصةً بسبب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي نعرف جميعاً أنها تذهب إلى حماس"، على حد قوله.



وأضاف أن "الإسرائيليين منزعجون للغاية من إدخال الوقود، الذي في الواقع يعطي الطاقة لحماس (في قتالها المستمر مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)".



كما طالب بن غفير "إدارة بايدن بالتوقف عن الضغط علينا (إسرائيل)، لجلب الوقود والمعدات الإنسانية التي تذهب في النهاية إلى حماس".



وكانت دولة الاحتلال قد منعت إدخال الوقود إلى غزة، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أنها سمحت لاحقاً بإدخال كميات شحيحة جداً لا تتناسب مع أدنى احتياجات القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون شخص.



والأحد، اعتبر بن غفير في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما كان سيفرض على إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما يفعل بايدن.



وبعد المقابلة، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس في تصريحات منفصلة، إن بن غفير يضر بعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة. -عربي بوست