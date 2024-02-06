شركة يابانية تعتزم إنهاء تعاونها العسكري مع إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت شركة يابانية للدفاع والطيران عزمها فسخ مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي مع شركة إسرائيلية للتكنولوجيا العسكرية، عقب قرار محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل.
وقال كبير المنسقين الماليين لدى الشركة اليابانية إنهم عند اتخاذ هذا القرار، وضعوا بالحسبان دعم الحكومة اليابانية للدور الذي تتبناه محكمة العدل الدولية.
وأكد أنهم علقوا الأنشطة الجديدة ضمن إطار مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي مع الشركة الإسرائيلية، مع وجود خطط لإنهائها حتى نهاية فبراير/ شباط الجاري.
وكانت الشركتان اليابانية والإسرائيلية قد أبرمتا مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مارس/ آذار 2023.
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