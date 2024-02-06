قطر: رد حماس بشأن اتفاق الإطار يبعث على التفاؤل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل
ثاني إنهم تسلموا ردا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن الاتفاق
الإطاري، يتضمن ملاحظات للحركة، وأن الرد في مجمله إيجابي.
وأشار الوزير أن رد حركة حماس يبعث على التفاؤل، وأنه لن يخوض في
التفاصيل الآن لحساسية المرحلة، وأضاف الوزير أن قطر سلمت رد حماس للجانب
الإسرائيلي.
وأكد على أن هناك مزيد من التفاوض بشأن الاتفاق ونسعى للتوصل إلى توافق في أقرب وقت ممكن.
وذكر الوزير القطري أن "رسالتنا لكل الأطراف هي ضرورة ضبط النفس وتجنب توسيع الصراع".
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