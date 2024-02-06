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قطر: رد حماس بشأن اتفاق الإطار يبعث على التفاؤل

2/6/2024 2:34:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنهم تسلموا ردا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن الاتفاق الإطاري، يتضمن ملاحظات للحركة، وأن الرد في مجمله إيجابي.

وأشار الوزير أن رد حركة حماس يبعث على التفاؤل، وأنه لن يخوض في التفاصيل الآن لحساسية المرحلة، وأضاف الوزير أن قطر سلمت رد حماس للجانب الإسرائيلي.
وأكد على أن هناك مزيد من التفاوض بشأن الاتفاق ونسعى للتوصل إلى توافق في أقرب وقت ممكن.
وذكر الوزير القطري أن "رسالتنا لكل الأطراف هي ضرورة ضبط النفس وتجنب توسيع الصراع".

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