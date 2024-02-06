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بلينكن: سأناقش رد حماس مع الحكومة الإسرائيلية غدا الأربعاء

2/6/2024 2:34:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده تراجع رد حماس على اتفاق الإطار وأنه سيناقشه مع الحكومة الإسرائيلية غدا الأربعاء.
وأكد أنه سيذل قصارى جهده في مناقشة اتفاق الإطار مع إسرائيل "لتجديد وتوسيع الهدنة في غزة وإخراج الرهائن".
وأشار إلى أنه سيتعين القيام بكثير من العمل لكن أميركا مستمرة في الاعتقاد بإمكان التوصل لاتفاق، موضحا أن هناك الكثير من العمل يتعين القيام به للوصول إلى اتفاق الاطار.
وأكد بلينكن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لها للوصول إلى هدنة ممتدة يخرج خلالها "الرهائن من غزة".
مضيفا أن واشنطن ملتزمة باستخدام أي هدنة لمواصلة البناء على المسار الدبلوماسي للمضي قدما نحو سلام عادل ودائم.

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