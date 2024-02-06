الصفدي: النشامى يقدمون للوطن أجمل فرحة بمناسبة مرور 25 عاما على الجلوس الملكي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن منتخب النشامى بفوزه اليوم على منتخب كوريا الجنوبية، أهدى الوطن أجمل الأفراح بالتزامن مع احتفالات المملكة
باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.
وأضاف الصفدي: "ببلوغ النشامى نهائي كأس آسيا، زادت أفراحنا بهجة وسرورا، ونثروا السعادة في مختلف أرجاء الوطن، مؤكدا أن ما حققه "النشامى" من فوز تاريخي مفخرة لنا جميعا.
وهنأ الصفدي جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، وسمو الأمير علي رئيس اتحاد الكرة، والشعب الأردني وفريق النشامى، بهذا الفوز الثمين. -(بترا)
MENAFN06022024000072011014ID1107818478
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.