عموتة بعد تأهل النشامى: كلمة السر في ذلك أننا لم نبالغ في احترام المنتخب الكوري

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عبر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، عن سعادته
البالغة، بقيادة المنتخب إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز اليوم، على منتخب
كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0 في نصف نهائي البطولة.
وأكد عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، في الدوحة، أن لاعبي المنتخب قدموا أداء، بتكتيك عال وطبقوا الواجبات و تفوقوا في المباراة.
وأضاف: إن كلمة السر في ذلك، أننا لم نبالغ في احترام المنتخب الكوري وكنا
مطالبين بأن نلعب بشكل جيد وأن نستمتع باللعب في نصف النهائي.
بدوره أكد اللاعب موسى التعمري، أحقية المنتخب بالفوز والصعود إلى المباراة النهائية، مشيدا بدور الجمهور الأردني في تحفيز اللاعبين.
وأشاد التعمري بمدرب المنتخب الحسين عموتة وما وضعه من تكتيك قاد المنتخب لتحقيق الفوز.-(بترا)
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