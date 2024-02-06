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عموتة بعد تأهل النشامى: كلمة السر في ذلك أننا لم نبالغ في احترام المنتخب الكوري

2/6/2024 2:34:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، عن سعادته
البالغة، بقيادة المنتخب إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز اليوم، على منتخب
كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0 في نصف نهائي البطولة.
وأكد عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، في الدوحة، أن لاعبي المنتخب قدموا أداء، بتكتيك عال وطبقوا الواجبات و تفوقوا في المباراة.
وأضاف: إن كلمة السر في ذلك، أننا لم نبالغ في احترام المنتخب الكوري وكنا
مطالبين بأن نلعب بشكل جيد وأن نستمتع باللعب في نصف النهائي.
بدوره أكد اللاعب موسى التعمري، أحقية المنتخب بالفوز والصعود إلى المباراة النهائية، مشيدا بدور الجمهور الأردني في تحفيز اللاعبين.
وأشاد التعمري بمدرب المنتخب الحسين عموتة وما وضعه من تكتيك قاد المنتخب لتحقيق الفوز.-(بترا)

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