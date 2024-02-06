احتفالات في مادبا بعد تأهل النشامى لنهائي كأس آسيا

احتفالات في مادبا بعد تأهل النشامى لنهائي كأس آسيا
التاريخ
2/6/2024 2:31:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) احمد الشوابكة
ما أن أطلق الحكم الاماراتي صافرته ، ليعلن انتهاء المباراة الكروية بين منتخبنا الوطني ومنتخب كوريا الجنوبية، مساء الثلاثاء، والتي فاز بها منتخب النشامى بهدفين بلا رد، لتنطلق مواكب الاحتفالات في أرجاء محافظة مادبا تعبيرا عن بهجتهم وفرحتهم بهذا الانجاز الكروية وبتأهلهم للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا.
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