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احتفالات في مادبا بعد تأهل النشامى لنهائي كأس آسيا

2/6/2024 2:31:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد الشوابكة
ما أن أطلق الحكم الاماراتي صافرته ، ليعلن انتهاء المباراة الكروية بين منتخبنا الوطني ومنتخب كوريا الجنوبية، مساء الثلاثاء، والتي فاز بها منتخب النشامى بهدفين بلا رد، لتنطلق مواكب الاحتفالات في أرجاء محافظة مادبا تعبيرا عن بهجتهم وفرحتهم بهذا الانجاز الكروية وبتأهلهم للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا.

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