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نيوم تفتتح مكتبًا في نيويورك لتنمية الشراكات الاستثمارية

2/6/2024 2:30:51 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتحت نيوم مكتبها الأول في مدينة نيويورك، العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، وإحدى أهم مراكز التجارة والمال في العالم, بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر، وعددٍ من شركاء نيوم الإستراتيجيين، ومن مجتمع المال والأعمال في الولايات المتحدة.
وقالت الأميرة ريما في كلمتها خلال الافتتاح الرسمي للمكتب: "يسعدنا أن نشهد افتتاح نيوم مكتبًا لها في نيويورك، فالفرص الواعدة التي توفرها لا يقتصر تأثيرها على المملكة فحسب، بل يمتد إلى محيطها الإقليمي والدولي، فمن خلال دورها كمحفز للابتكار والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، فإن نيوم تمثل مصدر إلهام للمشاريع الطموحة في جميع أنحاء العالم، لما تمثله من نموذج فريد لمدن المستقبل".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر: "لدينا قناعة راسخة بأهمية العمل مع الشركاء الدوليين القادرين على دعم جهودنا لتحقيق رؤية نيوم، ومن هذا المنطلق اخترنا مدينة نيويورك لافتتاح مكتبنا الدولي الثاني، نظرًا لمكانتها الدولية كعاصمةٍ عالمية لقطاع المال والأعمال", مضيفًا أن نيوم عززت استثماراتها وشراكاتها مع شركاتٍ أمريكية عدة، ومن خلال هذا المكتب تطمح نيوم لتنمية علاقتنا الاستثمارية مع قطاعات الصناعة والأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتهدف نيوم من خلال افتتاح مكتبها في مدينة نيويورك إلى تعزيز علاقاتها القائمة مع المؤسسات الأمريكية، إلى جانب اكتشاف وجذب المزيد من الشراكات والفرص الاستثمارية الجديدة من الولايات المتحدة, وسيسهم المكتب في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات والمستثمرين الأمريكيين من المبتكرين ورواد الصناعة، ما يدعم تسريع جهود نيوم في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق رؤيتها لإعادة تعريف مثالية العيش والعمل والحفاظ على الطبيعة.
وضمن أهم شراكاتها العالمية، تعمل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر حاليًا، وهي مشروع مشترك ومملوك بالتساوي بين نيوم، وشركة إير برودكتس الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (APD) وشركة أكوا باور، على بناء أكبر مصنع في العالم للهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون في أوكساچون، باستثمارات إجمالية تبلغ قيمتها 8.4 مليارات دولار (31.5 مليار ريال), وفي هذا الإطار، سيعمل مكتب نيوم في نيويورك على تعزيز شراكاتها مع الشركات الأمريكية وعقد شراكات جديدة؛ لاحتضان وتسويق تقنيات مستدامة يمكن الاستفادة منها في نيوم وفي جميع أنحاء العالم.
ويعد هذا المكتب ثاني المكاتب الدولية لنيوم بعد مكتب مدينة لندن الذي تم افتتاحه في نوفمبر 2023؛ بهدف دعم أعمال نيوم في المملكة المتحدة وجميع أنحاء أوروبا، وتأسيس علاقات مثمرة جديدة مع الشركاء والمستثمرين والجهات ذات العلاقة, وسيمثل هذا المكتب الواقع في برج "50 هدسون ياردز Hudson Yards 50" في منطقة مانهاتن، مركزًا لدعم أعمال نيوم واستثماراتها وعلاقاتها مع مجتمع المال والأعمال في جميع أنحاء أمريكا, وسيتولى بوب ستيفانوفسكي منصب مدير مكتب نيوم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مدير مالي عالمي بارز، شغل سابقًا مناصب قيادية في شركات عدة منها "جنرال إلكتريك "General Electric"، "ويو بي إس UBS"، "وثري آي جروب بي إل سي i 3Group plc" .

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