عسير للاستثمار تطلق عملياتها التشغيلية لجذب الاستثمارات في المنطقة​

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت شركة عسير للاستثمار عملياتها التشغيلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات في المنطقة، وذلك في إطار توجه المنطقة الاستراتيجي بإن تكون وُجهة عالمية للسياحة على مدار العام. وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن عن إطلاق شركة عسير للاستثمار في ديسمبر 2022م باعتبارها إحدى شركاته الاستثمارية التي تعمل على جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى منطقة عسير.
تهدف الشركة إلى إطلاق فرص واعدة في 12 قطاعاً مختلفاً منها الضيافة، الترفيه، التعليم، التكنولوجيا والتجزئة. وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المستثمرين الدوليين والقطاعين العام والخاص.
وتتمثل رؤية شركة عسير للاستثمار في أن تكون بوابة للاستثمار المتميز لتحقيق ازدهار المنطقة، عبر تعزيز الفرص للجميع، واستثمار الإمكانات بالتوازي مع ضمان الاستدامة البيئية. ويكمن دورها في هذا الإطار في بناء المشاريع ذات الريادة في المستقبل، وتحفيز الاستثمار في الصناعات ذات التأثير التنموي المرتفع، والقادرة على توليد عوائد مستدامة.
وقال أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة عسير للاستثمار: "بفضل الله ثم بالدعم الذي لا مثيل له من القيادة لتطوير وتحويل منطقة عسير إلى وُجهة سياحية عالمية على مدار العام، تشهد المنطقة تحولاً غير مسبوق، حيث نستثمر اليوم في إمكاناتها الحقيقية، فهي موطن للعديد من المواقع التراثية، والطبيعية، والبيئية الفريدة، بما في ذلك تنوع تضاريسها من السواحل والهضاب، والجبال، والصحاري. وهدفنا أن نوفر تجارب سياحية "
من جانبه أضاف الرئيس التنفيذي لشركة عسير للاستثمار الأستاذ أسامة بن عبد اللطيف العثمان: "بصفتنا إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة في منطقة عسير فإننا سنساهم في تحقيق استراتيجية تطوير منطقة عسير وتحويلها إلى وُجهة جاذبة على مدار العام. كما نسعى للتعاون مع المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين لاستثمار الإمكانات السياحية الواعدة في المنطقة، حتى نسهم في ازدهارها، ونشارك في تحقيق نمو اقتصادي لبلادنا".
وشهد المنتدى توقيع الشركة على مذكرتي تفاهم، الأولى حول مشروع سياحي، وقعت مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للسياحة "سياحية" الأستاذ يونس الدرويش، والثانية حول استثمار مشترك وتم توقيعها مع الرئيس التنفيذي لشركة نمر العقارية، الأستاذ نواف محمد الراجحي. كما تم توقيع اتفاقية مع أمانة منطقة عسير ممثلة بأمينها معالي المهندس عبد الله بن مهدي الجالي حول عقد تأجير طويل
يذكر أن منطقة عسير تضم العديد من المواقع الغنية بالجمال الطبيعي والتراث العريق، وهي واحدة من الوجهات السياحية العديدة التي يجري العمل على تطويرها حاليًا في المملكة العربية السعودية ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستراتيجية تطوير منطقة عسير التي تسعى إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية السعودية 2030. ومن المقرر أن تعلن شركة عسير للاستثمار عن تفاصيل مشاريعها الرئيسية لاحقاً وفقًا للجدول الزمني للمشاريع.
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