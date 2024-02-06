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عسير للاستثمار تطلق عملياتها التشغيلية لجذب الاستثمارات في المنطقة​

2/6/2024 2:30:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت شركة عسير للاستثمار عملياتها التشغيلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات في المنطقة، وذلك في إطار توجه المنطقة الاستراتيجي بإن تكون وُجهة عالمية للسياحة على مدار العام. وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن عن إطلاق شركة عسير للاستثمار في ديسمبر 2022م باعتبارها إحدى شركاته الاستثمارية التي تعمل على جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى منطقة عسير. ​
تهدف الشركة إلى إطلاق فرص واعدة في 12 قطاعاً مختلفاً منها الضيافة، الترفيه، التعليم، التكنولوجيا والتجزئة. وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المستثمرين الدوليين والقطاعين العام والخاص.
وتتمثل رؤية شركة عسير للاستثمار في أن تكون بوابة للاستثمار المتميز لتحقيق ازدهار المنطقة، عبر تعزيز الفرص للجميع، واستثمار الإمكانات بالتوازي مع ضمان الاستدامة البيئية. ويكمن دورها في هذا الإطار في بناء المشاريع ذات الريادة في المستقبل، وتحفيز الاستثمار في الصناعات ذات التأثير التنموي المرتفع، والقادرة على توليد عوائد مستدامة.​
​وقال أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة عسير للاستثمار: "بفضل الله ثم بالدعم الذي لا مثيل له من القيادة لتطوير وتحويل منطقة عسير إلى وُجهة سياحية عالمية على مدار العام، تشهد المنطقة تحولاً غير مسبوق، حيث نستثمر اليوم في إمكاناتها الحقيقية، فهي موطن للعديد من المواقع التراثية، والطبيعية، والبيئية الفريدة، بما في ذلك تنوع تضاريسها من السواحل والهضاب، والجبال، والصحاري. وهدفنا أن نوفر تجارب سياحية "​

من جانبه أضاف الرئيس التنفيذي لشركة عسير للاستثمار الأستاذ أسامة بن عبد اللطيف العثمان: "بصفتنا إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة في منطقة عسير فإننا سنساهم في تحقيق استراتيجية تطوير منطقة عسير وتحويلها إلى وُجهة جاذبة على مدار العام. كما نسعى للتعاون مع المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين لاستثمار الإمكانات السياحية الواعدة في المنطقة، حتى نسهم في ازدهارها، ونشارك في تحقيق نمو اقتصادي لبلادنا".​
وشهد المنتدى توقيع الشركة على مذكرتي تفاهم، الأولى حول مشروع سياحي، وقعت مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للسياحة "سياحية" الأستاذ يونس الدرويش، والثانية حول استثمار مشترك وتم توقيعها مع الرئيس التنفيذي لشركة نمر العقارية، الأستاذ نواف محمد الراجحي. كما تم توقيع اتفاقية مع أمانة منطقة عسير ممثلة بأمينها معالي المهندس عبد الله بن مهدي الجالي حول عقد تأجير طويل

يذكر أن منطقة عسير تضم العديد من المواقع الغنية بالجمال الطبيعي والتراث العريق، وهي واحدة من الوجهات السياحية العديدة التي يجري العمل على تطويرها حاليًا في المملكة العربية السعودية ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستراتيجية تطوير منطقة عسير التي تسعى إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية السعودية 2030. ومن المقرر أن تعلن شركة عسير للاستثمار عن تفاصيل مشاريعها الرئيسية لاحقاً وفقًا للجدول الزمني للمشاريع.​

MENAFN06022024000089011017ID1107818469

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