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سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته مرتفعا عند 12071 نقطة

2/6/2024 2:30:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر كاسبا 46 نقطة عند مستوى 12.071 نقطة وبتداولات تجاوزت 9 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 141 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

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