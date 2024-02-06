سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته مرتفعا عند 12071 نقطة

سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته مرتفعا عند 12071 نقطة
التاريخ
2/6/2024 2:30:50 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر كاسبا 46 نقطة عند مستوى 12.071 نقطة وبتداولات تجاوزت 9 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 141 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.
MENAFN06022024000089011017ID1107818468
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.