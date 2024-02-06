الدكتور يمان التل.. إنجازات مذهلة في جراحة أورام المسالك البولية والكلى وطب الصحة الجنسية

(MENAFN
- Al Watan) عند البحث عن الجرّاحين المتميزين في المملكة الأردنية الهاشمية، لا يمكن تجاهل اسم الدكتور يمان التل، الذي اشتهر بالجراحات التي يجريها في مجال المسالك البولية والذكورة، ويعد من أفضل أطباء المسالك البولية
في الشرق الأوسط.
يتميز الدكتور التل بخبرة واسعة في الجراحة الإنجابية، وهو يشغل حاليًا منصب استشاري جراحة أورام المسالك البولية والكلى، في مركز جراحة المسالك البولية والذكورة في الأردن.
ومن أهم إنجازات الدكتور يمان التل أنه يعتبر أحد أهم جرّاحي الدعامات القليلين على مستوى العالم، وهو حائز على اعتمادات كلية الجرّاحين الملكية والاتحاد الأوروبي للتخصصات الطبية، في مجال جراحات الدعامات والذكورة.
وبفضل خبرته الواسعة في مجال المسالك البولية، تمكّن الدكتور يمان التل من تحقيق إنجازات مذهلة في مجال الجراحة الذكورية. فقد اعتُبِرَ الدكتور التل رائدًا في مجال جراحات الذكورة، ويعمل على نشر الوعي والتوعية بمشاكل الجهاز الذكوري بشكل عام، وجراحة دعامة الانتصا
والأجهزة الطبية الأخرى التي تستخدم لمساعدة الرجال على تحقيق الانتصاب. وبفضل هذه الإنجازات، وبفضله تم اعتبار الأردن مركزاً إقليمياً للجراحة الذكورية.
يحمل الدكتور يمان التل البورد البريطاني في جراحة المسالك البولية، كما أنه زميل في كلية الجراحين الملكية. ويتميز بخبرة دقيقة في جراحات الذكورة وزراعة الدعامات و دعامة القضيب
، بفضل خبرته التي تجاوزت 14 عامًا في بريطانيا.
الدكتور يمان حاصل أيضًا على شهادة الطب من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، قبل أن يتخصص في جراحة المسالك البولية والجراحة البولية في جامعة بريستول في المملكة المتحدة.
ويعتبر الدكتور يمان رائدًا في جراحات المسالك البولية، ومؤثرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال التوعية الجنسية، بالإضافة إلى دخوله إلى مجال الإعلام عن طريق تقديم برنامج "مش تابو"، الذي يعرض على قناة رؤيا الأردنية.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الدكتور التل بخبرة واسعة في مجال جراحات الذكورة والجراحات التجميلية الجنسية، وقد أجرى آلاف العمليات الجراحية في هذا المجال. كما يتمتع الدكتور يمان بخبرة واسعة في تقنيات زرع الأعضاء التناسلية وخاصة الدعامات، وهو معروف عالميًا بنتائجه المذهلة في هذا المجال.
ويقدم ، الدكتور التل، أيضًا، دورات تدريبية للأطباء العاملين في مجال جراحات الذكورة، ويعمل على تعزيز التوعية الصحية في هذا المجال.
يتمتع الدكتور يمان بسمعة طيبة في المجتمع الطبي في الأردن وخارجه، حيث يحظى بثقة عالية من قبل المرضى الذين يقصدونه لتلقي العلاج في عيادته الواقعة في العاصمة الأردنية عمّان، وتحديدًا في مستشفى العبدلي.
للمزيد من المعلومات عن الدكتور يمان التل، أو لحجز موعد والاطلاع على كافة الخدمات التي يقدمها في عيادته، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني التالي:
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