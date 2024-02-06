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الدكتور يمان التل.. إنجازات مذهلة في جراحة أورام المسالك البولية والكلى وطب الصحة الجنسية

2/6/2024 2:30:50 PM
(MENAFN- Al Watan) عند البحث عن الجرّاحين المتميزين في المملكة الأردنية الهاشمية، لا يمكن تجاهل اسم الدكتور يمان التل، الذي اشتهر بالجراحات التي يجريها في مجال المسالك البولية والذكورة، ويعد من أفضل أطباء المسالك البولية في الشرق الأوسط.
يتميز الدكتور التل بخبرة واسعة في الجراحة الإنجابية، وهو يشغل حاليًا منصب استشاري جراحة أورام المسالك البولية والكلى، في مركز جراحة المسالك البولية والذكورة في الأردن.
ومن أهم إنجازات الدكتور يمان التل أنه يعتبر أحد أهم جرّاحي الدعامات القليلين على مستوى العالم، وهو حائز على اعتمادات كلية الجرّاحين الملكية والاتحاد الأوروبي للتخصصات الطبية، في مجال جراحات الدعامات والذكورة.
وبفضل خبرته الواسعة في مجال المسالك البولية، تمكّن الدكتور يمان التل من تحقيق إنجازات مذهلة في مجال الجراحة الذكورية. فقد اعتُبِرَ الدكتور التل رائدًا في مجال جراحات الذكورة، ويعمل على نشر الوعي والتوعية بمشاكل الجهاز الذكوري بشكل عام، وجراحة دعامة الانتصا والأجهزة الطبية الأخرى التي تستخدم لمساعدة الرجال على تحقيق الانتصاب. وبفضل هذه الإنجازات، وبفضله تم اعتبار الأردن مركزاً إقليمياً للجراحة الذكورية.
يحمل الدكتور يمان التل البورد البريطاني في جراحة المسالك البولية، كما أنه زميل في كلية الجراحين الملكية. ويتميز بخبرة دقيقة في جراحات الذكورة وزراعة الدعامات و دعامة القضيب ، بفضل خبرته التي تجاوزت 14 عامًا في بريطانيا.
الدكتور يمان حاصل أيضًا على شهادة الطب من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، قبل أن يتخصص في جراحة المسالك البولية والجراحة البولية في جامعة بريستول في المملكة المتحدة.
ويعتبر الدكتور يمان رائدًا في جراحات المسالك البولية، ومؤثرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال التوعية الجنسية، بالإضافة إلى دخوله إلى مجال الإعلام عن طريق تقديم برنامج "مش تابو"، الذي يعرض على قناة رؤيا الأردنية.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الدكتور التل بخبرة واسعة في مجال جراحات الذكورة والجراحات التجميلية الجنسية، وقد أجرى آلاف العمليات الجراحية في هذا المجال. كما يتمتع الدكتور يمان بخبرة واسعة في تقنيات زرع الأعضاء التناسلية وخاصة الدعامات، وهو معروف عالميًا بنتائجه المذهلة في هذا المجال.
ويقدم ، الدكتور التل، أيضًا، دورات تدريبية للأطباء العاملين في مجال جراحات الذكورة، ويعمل على تعزيز التوعية الصحية في هذا المجال.
يتمتع الدكتور يمان بسمعة طيبة في المجتمع الطبي في الأردن وخارجه، حيث يحظى بثقة عالية من قبل المرضى الذين يقصدونه لتلقي العلاج في عيادته الواقعة في العاصمة الأردنية عمّان، وتحديدًا في مستشفى العبدلي.
للمزيد من المعلومات عن الدكتور يمان التل، أو لحجز موعد والاطلاع على كافة الخدمات التي يقدمها في عيادته، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني التالي: .

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